Torna a brillare l’Arcobaleno d’estate. E accende la stagione delle vacanze

FIRENZE

E Arcobaleno d’estate sia. Si alza ufficialmente domani il sipario sulla XII edizione della manifestazione promossa dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e di Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria per salutare l’inizio della stagione turistica. Il cartellone (19-25 giugno) si apre domani a Firenze con il brindisi a cura di Confcommercio Firenze-Arezzo sulla terrazza panoramica della Leggenda dei Frati con ospiti e autorità (a invito). Si prosegue con la Festa della Musica a Pistoia dal 20 al 23 giugno promossa dal Comune (concerti a ingresso gratuito) e Tramonti diVini: i sapori del Montalbano il 21 e il 22 giugno ad Artimino (Prato) promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Carmignano in collaborazione con Confcommercio.

Sabato 22 alle 19.30 a Vallombrosa concerto della Ensemble Symphony Orchestra con il maestro Giacomo Loprieno per un omaggio a Ennio Morricone (organizzato da Toscana Promozione Turistica, ingresso libero); stessa data per la Notte Nera a Peccioli con musica e artisti di strada (organizza Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Peccioli, la collaborazione di CollEventi e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest-Terre di Pisa). Sempre il 22 alle 18 a Lucca incontro al teatro del Giglio su Giacomo Puccini nel centenario della morte del compositore, a seguire concerto di arie pucciniane e brindisi. Ancora il 22 a Ponte Buggianese Ponte in Festa: Concerto Pianeta Zero (serata dedicata alla musica di Renato Zero) e a seguire il 23 giugno Televisium Gran Varietà (spettacolo con intrattenimento con ballerini, attori e cantanti): due eventi promossi da Comune, Confesercenti e Centro commerciale naturale. Si prosegue il 23 giugno a Pisa con la tradizionale cena sul ponte di Mezzo (promossa da Confcommercio e Confristoranti) mentre il 25 ad Arezzo ci sarà un percorso tra gusto e visite guidate alla Fortezza Medicea con l’aperitivo d’estate (organizzato da Confcommercio Firenze-Arezzo). E martedì 25 alle 17.30 ad Alberese (Grosseto) escursione guidata nel Parco della Maremma con degustazione insieme a Confagricoltura.

Se il programma è in continuo aggiornamento sul sito visittuscany.com, sul quale enti e operatori possono inserire le proprie proposte, vanno segnalate due gustose anteprime di Arcobaleno d’estate: ovvero La Toscana in Bocca (7-8 giugno a Prato targato Confcommercio) e il Festival della Danza Città di Viareggio promosso dal Comune di Viareggio, conclusosi il 15 giugno.

Guglielmo Vezzosi