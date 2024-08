La disfida allo storico traguardo. Una grande festa per i 100 anni: "Sarà un’edizione memorabile"

La 99esima edizione del Palio del Golfo deve essere ancora disputata, ma lo sguardo è già proiettato alla storica edizione del centenario. Non è un mistero che le istituzioni abbiano cominciato a ragionare su quella che dovrà essere una grande festa per celebrare la più longeva gara remiera del Mediterraneo. "Dopo la conclusione di questa 99esima edizione, tutto il Golfo, i tre comuni e le borgate inizieranno a lavorare per l’organizzazione del centesimo anniversario" dice il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che sottolinea come la kermesse rappresenti "non solo una competizione, ma un prezioso patrimonio culturale che permette ai giovani di vivere direttamente le nostre storiche tradizioni marittime coinvolgendo tutte le tredici borgate in una tradizione secolare: i mitilicoltori, infatti, tornando dai loro allevamenti, gareggiavano per gioco per arrivare per primi a casa, dando origine a questa competizione oggi simbolo del Golfo dei Poeti, un territorio che ha visto crescere la sua importanza economica fino a diventare il primo per l’incidenza dell’economia del mare sul quella totale". L’evento, anche quest’anno potrà contare sui patrocini del ministero del ministero del Mare e dell’Enit – Agenzia Nazionale Turismo, a conferma dell’importanza del Palio nell’identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile.

"La realizzazione di questo evento è sempre un’emozione non solo per i vogatori, ma anche per noi che costituiamo un gruppo di lavoro forte e che ogni giorno si impegna per realizzarlo al meglio proprio come atlete, atleti e le Borgate – spiega il vicesindaco e assessore al Palio del Golfo, Maria Grazia Frijia –. Un gruppo che sta crescendo così come il nostro Palio che ha tutte le caratteristiche per diventare, in tutto e per tutto un evento di carattere nazionale, così come già riconosciuto dal Ministero del Mare e dall’Enit che hanno concesso il loro patrocinio e dalla Rai, che riserva all’evento uno spazio nei palinsesti. Il programma parte dall’inaugurazione del ’Blue Festival’ il 25 luglio sino alla sera del 5 agosto dove vengono premiazione degli equipaggi; in questi giorni la città si veste con i colori delle borgate e trasmette ai tanti turisti presenti un calore e un entusiasmo unici. Attorno alla gara, nelle serate del Festival proponiamo una serie di appuntamenti di carattere scientifico, culturale e artistico che arricchiscono e danno profondità al programma della manifestazione". Un programma che per l’edizione del centenario "crescerà ancora – dice il vicesindaco – con nuove idee e progetti che stiamo realizzando per il Palio del Golfo numero 100; siamo infatti al lavoro per articolare un programma veramente speciale e renderla memorabile. Il Palio del Golfo è un patrimonio culturale del nostro territorio e ha in sé tante declinazioni; sport, ambiente, storia e tradizione troveranno spazio in una serie di eventi che ci accompagneranno nell’anno che ci divide dalla disfida numero 100. Gli eventi celebrativi che stiamo organizzando sapranno esaltare tutti i tratti distintivi del nostro Palio, che è unico e noi dobbiamo esserne sempre orgogliosi".