Centro di educazione ambientale. L’offerta formativa per le scuole

Come ogni anno il Centro di educazione ambientale ed alla sostenibilità del Parco di Montemarcello-Magra-Vara ha elaborato un’offerta educativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Il Centro è inserito nella rete dei centri del Sistema ligure per l’educazione alla sostenibilità, per tanto lavora sempre in contatto con le diverse realtà del territorio.

Le attività proposte dal Ceas si pongono infatti l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei caratteri distintivi del territorio del Parco e di sviluppare un legame di affettività e partecipazione verso di esso. Attraverso percorsi di sensibilizzazione verso l’attuazione di buone pratiche, il Ceas si pone inoltre l’obiettivo di consentire, alle nuove generazioni, un cambiamento culturale che permetta di attuare l’Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Le singole proposte sono adattabili alle diverse esigenze della scuola e sono realizzate sempre con metodologie diversificate in funzione dell’età e del grado di avanzamento dell’iter scolastico. Svariati sono i percorsi educativi. Citiamo come esempi: ’Una rondine non fa primavera’, in collaborazione con la Lipu; ’Io mi vesto meglio’, per sensibilizzare sull’economia circolare e sul problema della fast fashion, ’Giardini coloranti’, un modo alternativo per educare alla riduzione dello spreco alimentare. Tutte le attività proposte saranno gratuite; la scuola dovrà farsi carico dell’eventuale trasporto. Ogni Istituto potrà fare domanda per un massimo di due classi, indicando la priorità (prima e seconda scelta). La richiesta dovrà essere trasmessa, secondo il modello predisposto (per scaricarlo visitare il sito www.parcomagra.it), a entrambi gli indirizzi sotto riportati: [email protected] e [email protected].