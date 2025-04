Festa tra tradizione e sorprese. La grande novità è Pompieropoli

La tradizione resta in primo piano nella manifestazione "Primo Maggio a Fornaci", senza che le basi si allontanino minimamente dalla formula consolidata dei sicuro successo della natura espositiva, che è ormai più che consolidata e particolarmente gradita ai visitatori, anche se non mancheranno in questa edizione degli spazi per le novità, inserite a sorpresa nel programma e ben miscelate con le principali iniziative maggiormente attrattive.

Tra gli appuntamenti presenti per la prima volta alla manifestazione fornacina, prende grande spazio quella denominata Pompieropoli, organizzata dall’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco sezione provinciale di Lucca in collaborazione con il comando dei Vigili del Fuoco di Castelnuovo di Garfagnana, dove a Orto Murato è presente la preziosa sede distaccata.

Tante le attività proposte e pensate appositamente per i più piccoli; un modo per farli divertire e interessare avvicinandoli al mondo dei Vigili del Fuoco. I vigili del fuoco saranno presenti per tutta la giornata di domani all’interno del Campo Rosso, che si trova dietro la chiesa di Cristo Redentore e al parco giochi Felice Menichini. Ingresso gratuito per l’iniziativa aperta a tutti i bambini e le bambine che potranno cimentarsi in percorsi semplici e divertenti. Tutti i piccoli partecipanti riceveranno anche un simpatico attestato di "Pompiere per un giorno".

All’interno della ex scuola elementare, e più precisamente nei locali del Circolino, quest’anno sarà allestita una nuova mostra che sarà incentrata su "Orologi e Riproduttori Musicali d’Epoca". Oggetti storici messi a disposizione da un collezionista privato. Altra grande novità, anche se solo per il rivoluzionario cambio di postazione, è lo spazio dedicato ai prodotti tipici dove saranno presentate diverse produzioni selezionate, in parte anche del territorio, con birra, olio, miele, salumi, formaggi, tartufi e tanto altro ancora. Si tratta di un appuntamento immancabile per i buongustai che per questa edizione sarà inserito all’interno dell’area espositiva trasformandosi in "I Sapori della nostra terra street".