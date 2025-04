"Fornaci sarà come nuova". Il presidente del Comitato racconta il nuovo volto del paese

Il presidente del Comitato Primo Maggio, Nicola Barsotti, ogni anno, insieme a tutti i suoi collaboratori, ama dedicare qualche riflessione sul tema del Primo Maggio a Fornaci e lo fa sempre con entusiasmo, particolarmente sentito in questa edizione, che potrebbe segnare la storia della Esposizione e del paese stesso.

Per il prossimo anno, infatti, proprio nell’area destinata alle mostre, sono previste opere importanti che porteranno a un completo rinnovamento dell’area centrale del paese, cuore della manifestazione, con un netto miglioramento della fruibilità e del decoro urbano complessivi.

"Dopo l’inizio del lavori per il rifacimento della ex palestra, avvenuto lo scorso anno, finalmente possiamo annunciare l’approvazione dell’intervento che ha come obiettivo il totale recupero e la ristrutturazione del resto del complesso della ex scuola elementare, centro nevralgico della nostra manifestazione - spiega il presidente Barsotti - Si tratta del luogo in cui è ubicata anche la nostra Sede Sociale, quindi noi del Comitato abbiamo accolto con favore il progetto presentato dal sindaco Caterina Campani e e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nello scorso febbraio. Un intervento, del resto, più che necessario considerato il degrado in cui versava da anni la struttura e che consentirà la ristrutturazione dell’intero edificio dove, successivamente, saranno presenti ulteriori spazi per la comunità e per le associazioni paesane".

L’intervento partirà subito dopo la fine di questa edizione di "Primo Maggio a Fornaci" e dovrà essere concluso entro la primavera del 2026. Oltre a questo importantissimo intervento, poi, ne seguirà un altro, non meno importante, per il rifacimento completo di Piazza IV Novembre, simbolo stesso della manifestazione.

"Una pioggia – commenta Barsitti – di investimenti per la riqualificazione del cuore di Fornaci di cui siamo felici e che vogliamo condividere, per rendere partecipi al grande cambiamento, ormai prossimo, sia i cittadini sia i visitatori affezionati, Di questo –conclude il presidente – noi del Comitato, che abbiamo sempre voluto bene a quell’immobile e a quella Piazza, siamo molto soddisfatti, seppure consapevoli che questi importanti interventi potranno comportare dei piccoli disagi durante i lavori".

" I nostri ringraziamenti - concludono infine dal Comitato Primo Maggio - vanno all’amministrazione comunale e alla Regione Toscana, per la progettualità e per aver trovato i fondi utili a riqualificare la nostra amata Fornaci".