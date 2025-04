Tutto pronto per la 63esima volta. Fiori, motori, cibo e divertimento i giorni della grande festa a Fornaci

La macchina organizzativa della 63esima edizione della più grande expo della Valle del Serchio, la storia manifestazione "Primo Maggio a Fornaci" incentrata prevalentemente su fiori e motorizzazione, nel senso più ampio della parola, con grande spazio dedicato alle macchine agricole, dalle più piccole per il giardinaggio a quelle professionali di grandi dimensioni, è da mesi all’opera. I componenti del Comitato sono ancora, infatti, impegnati a sistemare gli ultimi dettagli e offrire così ai visitatori, attesi in migliaia, una due giorni, o meglio in realtà un giorno e mezzo, di relax e divertimento all’aria aperta, per godersi un paese vestito a festa e pronto alla più calorosa accoglienza possibile.

"Anche per quest’anno il calendario ci ha imposto di aprire il sipario nel pomeriggio di oggi - spiegano dal Comitato Primo Maggio guidato dal presidente Nicola Barsotti - con l’evento che culminerà domani, il giorno fatidico dove ci aspettiamo il consueto e bellissimo brulicare di folla variopinta, in ogni caso, ma soprattutto se ci assisterà il bel tempo. con l’ufficialità del taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e militari locali, provinciali e regionali. Per questo, abbiamo deciso di dedicare un giorno e mezzo alla manifestazione, visto che con un possibile prolungamento al fine settimana avremmo chiesto un impegno troppo gravoso ai nostri espositori. Con queste due date speriamo, comunque - concludono gli organizzatori - di avere colto una giusta soluzione, che possa conciliare l’impegno con l’opportunità nella giusta misura e, nel contempo, soddisfare pienamente le necessitò dei nostri graditi visitatori".

Si parte dunque oggi, dalle 15 e fino alle 19, con l’apertura di tutte le mostre e dei tanti stand coloratissimi, non mancheranno fiori a volontà, auto, moto, attrezzature agricole, zone completamente dedicate al tempo libero, oltre a molto altro, disseminati nelle aree dedicate. Si prosegue poi domani per tutta la giornata del Primo Maggio, dalle 9 alle 19, con la cerimonia ufficiale dell’inaugurazione, nel rispetto della tradizione, che si terrà in Piazza IV Novembre, in pieno centro del paese, alle 10,30, anticipata dal coinvolgente passaggio della Filarmonica G. Luporini di Barga e della Filarmonica A. Catalani di Coreglia Anteliminelli. Per l’intera giornata di domani Via della Repubblica , con tutte le aree dedicate all’esposizione e alla mostra mercato, saranno chiuse al traffico, trasformando così la strada, normalmente molto transitata, in una lunga isola pedonale.

Questo, per agevolare una passeggiata in tutta tranquillità ai visitatori e garantire la massima fruibilità delle mostre e delle iniziative proposte dai negozi presenti in grande quantità e qualità a Fornaci.