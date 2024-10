Arcelloni, il pellegrino della salute. Diciassette chilometri di benessere

Il progetto “Francigena on Foot” di Filippo Arcelloni, l’attore noto come il Pellegrino della Salute, ha fatto tappa sull’antico cammino religioso del nostro territorio, attraversando Aulla, Bibola, Vecchietto e successivamente Ponzano Superiore, la Brina e la pista ciclopedonale del Canale Lunense, fino all’arrivo a Sarzana, alla sede del Consorzio Canale Lunense.

Lungo i diciassette chilometri del percorso, Arcelloni ha fatto diverse soste per parlare con i residenti, trasmettendo il suo messaggio legato alla prevenzione del tumore e al benessere. "Gli incontri sono la vera anima di questa iniziativa svolta con il sostegno della Lega italiana lotta ai tumori. Parlando con le persone, specialmente i giovani nelle scuole, riesco a far capire quanto sia importante prendersi cura della propria salute. Ogni conversazione è un’opportunità per creare consapevolezza", ha sottolineato Arcelloni. "Il Consorzio – commenta il presidente, Francesca Tonelli – ha condiviso l’importanza del progetto della Lilt per sensibilizzare la comunità sui benefici di un’alimentazione sana". Arcelloni ha proseguito il suo cammino con la Lilt e il Cai fino a Porto Venere, dove è stato accolto dal sindaco Francesca Sturlese.