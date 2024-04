A Borgo si ‘sboccia’ e si mangia. I sapori locali in bella mostra

L’hobby del giardinaggio e le passeggiate nel verde e tra i fiori, che caratterizzano fortemente la tradizionale Festa dell’Azalea, donano sicuramente benessere e allontano lo stress quotidiano. Un ottimo risultato che ben si sposa anche con la degustazione di un rinfrescante cocktail o di un bicchiere di buon vino, magari a km zero e proveniente da terreni recuperati dall’abbandono dove si pratica la cosiddetta coltura vitivinicola "eroica".

Questo è possibile durante la "Azalea" di Borgo a Mozzano, che apre a tutti i visitatori un’area particolarmente adeguata alle suddette necessità con l’evento che stasera, dalle 17,30, si terrà al Circolo L’Unione. Evocativa la denominazione, tratta dal linguaggio prettamente di tendenza tra i più giovani, "A Borgo si sboccia".

Un invito diretto a tutti gli interessati, con la necessaria raccomandazione di bere sempre con moderazione, che vedrà al servizio gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Barga, pronti a offrire l’assaggio di vini tipici del territorio.

Si potranno degustare le etichette della Fattoria Le luci, dell’Agriturismo Macea e della Tenuta La Fratta. Per chi, invece. gradisse altro sarà possibile ordinare speciali cocktail preparati dagli stessi ragazzi e ragazze dell’Ipseoa di Barga.

Studenti attivi nella due giorni anche nel punto di ristoro del Centro di Ascolto Caritas di Borgo a Mozzano, "Stare insieme in allegria non ha età", aperto sotto il campanile di San Jacopo per il pranzo di domani con un menù da leccarsi i baffi. Piatto forte: pasta con salsiccia rigorosamente tipica del territorio e, nello specifico, prodotta dalla storica azienda agricola del vicino paese di Ghivizzano "L’Antica Norcineria".

Taglieri con salumi e formaggi, pesce e patatine fritte, sarà invece l’offerta di punta dell’altra zona di ristoro presente all’interno della Mostra Mercato. Curato dai volontari della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, "Da Bacciano" è aperto in via Roma per il pranzo e la cena di oggi e per servire il pranzo di domani. Naturalmente, fuori e all’interno dell’Azalea, bar, ristoranti e pizzerie resteranno a disposizione con tante specialità da gustare, affiancati chioschi dello Street Food che proporranno golosità e prodotti tipici non stop.