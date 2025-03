Peppone Calabrese protagonista a Lucca: tradizioni culinarie in primo piano

Peppone Calabrese, volto noto di Linea Verde, esperto di tradizioni culinarie italiane e, per questa edizione, co-organizzatore della manifestazione. Calabrese è arrivato a Lucca qualche mese fa per girare una puntata del celebre programma Rai, è rimasto ammaliato dall’atmosfera della città, dal suo legame con la storia e dalle sue tradizioni culinarie, ha deciso di tornare, questa volta da protagonista attivo dell’evento.

"Oltre ad essere una città stupenda, Lucca mi è entrata nel cuore. Il suo patrimonio culturale ed enogastronomico merita di essere valorizzato. Vi aspetto per un weekend ricco di appuntamenti che animeranno la città di sapori e saperi".

Non solo un’ospitata d’onore, dunque, ma un coinvolgimento diretto nella costruzione del programma, con l’obiettivo di mettere in luce le eccellenze gastronomiche del territorio. Peppone sarà al centro di numerosi appuntamenti imperdibili. Uno dei momenti più attesi sarà il grande Show Cooking, dove Peppone Calabrese, insieme a Maria Cristina Bellelli, metterà in scena tutto il suo sapere gastronomico con uno stile coinvolgente e diretto. Sarà inoltre protagonista della Cena delle Osterie Slow Food, dove guiderà gli ospiti in un racconto fatto di sapori, storia e cultura contadina.