Oggi la cerimonia per i “migliori“ 15

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
13 set 2025
LAURA SARTINI
Donne e uomini, diversi imprenditori, un’avvocata, un giudice, un batterista, un giornalista, un architetto, ma soprattutto figure di riferimento per...

Donne e uomini, diversi imprenditori, un’avvocata, un giudice, un batterista, un giornalista, un architetto, ma soprattutto figure di riferimento per la comunità dei Lucchesi all’estero. Sono 15 i nomi protagonisti nella cerimonia dedicata al Premio ai Lucchesi che si sono distinti all’estero nel 2025, nell’ambito della professione e della valorizzazione dei legami con la terra d’origine. I riconoscimenti saranno consegnati oggi alle 16.30 nel Palazzo delle Esposizioni, iniziativa della Camera di commercio e dell’associazione Lucchesi nel Mondo

