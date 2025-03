Mostra delle Camelie 2025: al via l'edizione nel Borgo delle Camelie a Capannori

Tutto pronto per l’edizione numero 36 della Mostra delle Camelie nel compitese, il fiore di origine giapponese che ha trovato in questo angolo della Lucchesia, tra Sant’Andrea e Pieve di Compito nel comune di Capannori, un clima adatto per abbellire quello che nel corso è diventato il Camelieto più importante d’Europa grazie alle 1600 piante su quattro ettari e più di mille cultivar (specie) diverse.

Si parte domani, sabato 8 marzo, e poi domenica e così per gli altri tre successivi week end di marzo: 15-16, 22-23, 29-30. La novità di questa edizione 2025 è la presenza di una mostra fotografica che darà origine ad un originale contest.

Ma il programma della manifestazione non contempa solo piante e fiori. Ci sono iniziative legate alla musica, ai bambini (con il battesimo della sella, grazie alla presenza di simpaticissimi asinelli ed alpaca), all’antico rito del té (anche qui una caratteristica orientale come il fiore protagonista dell’evento).

Sempre preponderante la parte gastronomica, con menù diversi ogni fine settimana e la riscoperta di piatti tipici locali, alcuni quasi scomparsi, come la trippa o il picchiante.

La kermesse è a cura del centro Culturale Compitese in sinergia con il Comune di Capannori, in particolare l’assessorato alla cultura, guidato da Claudia Berti. Fondamentale il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che il presidente del Centro Culturale Compitese, Francesco Passaglia ha ringraziato.

Al netto della bellezza floreale, il paese, ormai noto come il "Borgo delle camelie", vivrà giorni di festa. Ci saranno visite guidate alla Torre medievale di avvistamento, momenti di animazione, laboratori, incontri culturali, mostre fotografiche, eventi di sensibilizzazione sociale, rievocazioni storiche e cibo della tradizione, con prodotti selezionati del territorio. Sono già 136 i bus che trasporteranno nel Compitese turisti provenienti da Germania, Austria, Francia, Slovenia, Spagna, Olanda. Il costo del biglietto è di 8 euro (ingresso gratuito per persone con disabilità e fino a 13 anni) e offre il diritto al viaggio in navetta. Il centro del paese sarà infatti chiuso al traffico, ma è possibile parcheggiare presso il "Frantoio sociale del Compitese" (via di Tiglio 609A, Pieve di Compito, Capannori) dov’è presente anche la biglietteria.

Il programma completo e dettagliato lo si trova on line (in costante aggiornamento) sul sito ufficiale (www.camelielucchesia.it). Ogni variazione che dovesse esserci verrà aggiornata quasi in tempo reale, per consentire al visitatore di regolarsi per le su esigenze.