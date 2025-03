Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia: un evento imperdibile a Capannori

“La Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di camelie e della natura in generale, e da ben trentasei anni rende il mese di marzo un mese attrattivo dal punto di vista dei visitatori, offrendo opportunità per l’intero territorio nella cosiddetta ‘bassa stagione’“.Sono le parole del sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, alla vigilia dell’apertura della manifestazione, la prima da quando è stato eletto sindaco lo scorso anno.

“Come amministrazione comunale – va avanti Del Chiaro – crediamo molto in questa manifestazione, manifestazione cresciuta anno dopo anno, grazie alla passione, alle idee e all’impegno dei tanti volontari e delle tante volontarie del Centro culturale del Compitese, e agli abitanti di Sant’Andrea e Pieve di Compito".

"Oltre al camelieto – prosegue il primo cittadino capannorese – vero e proprio giardino d’eccellenza, chi viene alla kermesse scopre anche la bellezza unica e senza tempo dei borghi delle nostre colline – Sant’Andrea e Pieve appunto – due paesi in cui si respira storia e cultura in ogni angolo. Un’altra caratteristica rilevante acquisita dalla Mostra delle Camelie negli ultimi anni è stata quella di essere divenuta una manifestazione aggregatrice, ovvero in grado di stringere sinergie e collaborazioni con altri soggetti del territorio locale e provinciale, penso a villa Reale e al circuito delle Ville Lucchesi, a Murabilia di Lucca e alla mostra delle Azalee di Borgo a Mozzano".

"Nel frattempo – dice ancora il sindaco – i numeri del Camellietum Compitese si sono fatti sempre più importanti: oggi è un giardino con con 1.600 piante distribuite su 4 ettari di terreno e con più di mille cultivar differenti. Si tratta del giardino di camelie più vasto e visitato d’Europa, ed è un onore per noi averlo sul nostro territorio. Nell’ottica di una valorizzazione complessiva della bellezza naturalistica e paesaggistica di Capannori, la Mostra delle Camelie si lega ai percorsi di turismo sostenibile che stiamo costruendo con l’acquisizione dell’Oasi naturale del lago della Gherardesca, con il potenziamento dei sentieri delle nostre colline e con i progetti di tutela della biodiversità e del patrimonio storico-culturale che caratterizza ogni paese e i suoi abitanti".

"E’ con grande piacere– chiude Del Chiaro – che invito tutti a venire a Capannori durante la Mostra delle Camelie, per conoscere un territorio ricco di tradizioni e pronto ad accogliere ogni innovazione che possa dare spazio e voce a un’identità forte, che la stessa camelia rappresenta bene".