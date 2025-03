Lucca Gustosa: Due Giorni di Magia Enogastronomica nel Cuore della Città

Lucca Gustosa sta per travolgere la città con due giorni di pura magia enogastronomica. Il centro storico diventerà un teatro a cielo aperto dove profumi, sapori e tradizioni si intrecciano in un’esperienza unica, che si esprime in un programma ricco di sfumature.

Il programma si apre alle 18.30 di oggi, nella suggestiva Villa Bottini, si terrà "Il cibo siamo noi", un momento istituzionale che darà ufficialmente il via alla festa. Un’opportunità per immergersi nelle tematiche di questa edizione e lasciarsi avvolgere dall’energia dell’evento. Mentre domani 15 marzo la città esploderà di colori e sapori.

I mercati gastronomici animeranno le strade con autentiche meraviglie culinarie, "Viva la Puglia!" in Piazzale Don Baroni, "Sapori d’Italia" in Piazza Guidiccioni, il paradiso del vino e della pasta con "Lucca inVino" e Pastificio Morelli in Piazza Anfiteatro e il Mercato degli agricoltori e artigiani in Piazza San Frediano. Un viaggio nel cuore del gusto, dove ogni bancarella racconta una storia fatta di passione e tradizione.

Ma non finisce qui, alle 10 all’auditorium Agorà, si parlerà di editoria gastronomica con Anna Morelli e Claudia Morelli van der Berg, esplorando il futuro del racconto enogastronomico. Poco dopo, alle 11.30, sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio, le mani esperte di Maria Cristina Bellelli e Peppone Calabrese daranno vita a uno show cooking.

Nel pomeriggio, il Teatro San Girolamo ospiterà due appuntamenti imperdibili: alle 17.30 una masterclass che unisce musica, cibo e tradizione con Ambrogio Sparagna e Peppone Calabrese, mentre alle 21 il concerto di Ambrogio Sparagna & Solisti Orchestra Popolare Italiana chiuderà la serata. Domenica, a Palazzo Pretorio, La Loggia del Tordello aprirà le sue porte ai veri intenditori, con un viaggio tra i sapori autentici della Lucchesia.

Per i più piccoli, un’esperienza speciale, "Io da grande farò l’agricoltore" con Andrea Micale presso il Centro Culturale Agorà. A ora di pranzo, il "Tordello di strada", piatto simbolo della cucina lucchese, servito in versione street food per un’esperienza da gustare in ogni angolo della città.

E poi? Una cena unica nel suo genere, alle 20.30, al Real Collegio, otto osterie Slow Food daranno vita a un convivio speciale, con un menu di otto portate dedicato ai sapori autentici del territorio. A concludere in bellezza, alle 21, Villa Bottini ospiterà "EaT – Enogastronomia a teatro: Saga Salsa", uno spettacolo teatrale originale che mescola cibo e cultura con una narrazione accattivante e ironica. Lucca Gustosa è un’avventura tra sapori, musica e tradizioni.