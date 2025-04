Giovani e famiglie. Una fiera pensata per grandi e piccini

Per favorire le famiglie la manifestazione ha lasciato l’ingresso libero fino ai 14 anni non compiuti e prevede ingresso con biglietto ridotto per gli adulti accompagnatori di bambini (fino a un massimo di due persone per ogni bambino). Sempre ad ingresso ridotto entrano anche i ragazzi dai 14 ai 18 anni non compiuti e le persone con oltre 65 anni d’età.

VerdeMura pone grande attenzione ai più giovani, bambini e ragazzi, mettendo in campo il ricco programma dello Young Gardening, che conta su di uno apposito spazio allestito al baluardo San Regolo, dove si possono avvicinarsi alle tematiche della tutela e del rispetto del verde e degli animali con una quindicina di attività laboratoriali creative e giocose sia oggi, sabato, che domani, domenica.

Grazie a una rete di collaborazioni sul territorio nei tre giorni di VerdeMura i giovani visitatori potranno incontrare ospiti inaspettati e fare esperienze inconsuete. Alle ore 11 "Il magico mondo degli insetti" Laboratorio Didattico. Quanto davvero ne sai sugli insetti? Fai tutte le domande che vuoi all’esperto Michele Ratti; alle 11".

Ospiti a dir poco mitici a Verdemura Clio ed Erato, muse della storia e della poesia, e ascoltarne le storie magiche e mitiche, a cura di Samantha Vellutini e Silvia Pessina. Ancora, oggi alle 15, alle 16 e alle 17 "Noi Kodama, i guardiani della natura" i guardiani della natura della tradizione giapponese, a cura di Food Family Hub; alle 17 Verdemura Tour "Una passeggiata alla scoperta delle mura urbane di Lucca", dei suoi preziosi alberi monumentali e degli antichi mestieri del territorio, a cura di A.Di.P.A.

Inoltre alle 15, alle 16 e alle 17 di domani, domenica, ci si diverte e si impare con e "Lego Botanicals" I fiori crescono, ma si possono anche costruire! Sprigiona la tua creatività con i fantomatici mattoncini, a cura di Orange Team.