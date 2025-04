Un trionfo di fiori e piante. Due giorni da vivere... al verde

VerdeMura è l’occasione per scoprire piante note, novità, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti – professionisti o appassionati – in ogni settore del verde, attraverso conferenze, presentazioni delle novità editoriali e laboratori.

La 16esima edizione della prima grande fiera italiana della stagione delle mostre-mercato di fiori e piante con 160 espositori nazionali ed esteri che presenteranno proposte e idee per la casa, l’orto, il giardino e il balcone vive oggi (sabato) e domani (domenica) i suoi due giorni cruciali. Realizzata da Lucca Crea assieme al Comune di Lucca, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta cresce e si trasforma sempre di più in un luogo non solo dove “guardare” e acquistare le novità verdi per casa, orto e giardino, ma anche e soprattutto dove vivere momenti ed esperienze con la famiglia.

Tra le novità Presente per la prima volta da protagonista la blogger Simonetta Chiarugi, conosciuta da tutti con il nome del suo profilo: Aboutgarden che vanta su Instagram 425mila followers: oggi terrà un laboratorio dimostrativo su come realizzare con pochi semplici materiali un decoro per la casa o per il giardino che unisce il sapore della primavera con quello della Pasqua. Domani invece presenterà insieme a Christian Shejbal di Floriana bulbose, coautore, il volume "Bulbomania", che insegna la coltivazione dei bulbi e i tanti modi di valorizzarne l’utilizzo in vaso, in giardino, come arredo verde.

Tra i protagonisti Carlo Pagani, il Maestro Giardiniere, presenza cara alle mostre di Lucca, incontra oggi il pubblico per parlare della riscoperta dell’orto, con il focus su quelli che sono gli errori, spesso inconsapevoli, che si commettono nella coltivazione e che pregiudicano sia la riuscita produttiva sia la salute delle nostre piante.

L’occasione per riscoprire le vecchie tradizioni e nuovi orizzonti per portare il prato nel piatto. Enrico Rossi, che tutti conosciamo come Green Hearth Geek per la sua intensa attività sul web, dottore agronomo, plant sitter e "medico delle piante", ci guiderà alla scoperta di cosa bisogna fare in modo pratico come realizzare un terrarium e tenere le piante in ottima salute. Fra gli ospiti amici di VerdeMura anche il seguitissimo blogger del verde Francesco Diliddo, pronto a svelare i suoi segreti per avere balconi e terrazzi fioriti e rigogliosi in ogni stagione.