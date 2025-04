Il programma fiorisce. Oltre cinquanta eventi

Un programma denso di incontri, laboratori ed oltre 50 eventi. Si parte oggi, sabato, alle 10,30 con Una rosa per Murabilia presentazione a cura di Maurizio Usai, con Vivaio Floricultura Lari (Agorà Verde Baluardo San Regolo). Alle 12 "Villa Reale di Marlia. Storia, passione e rinascita" la presentazione del libro edito da Maria Pacini Fazzi, a cura di Luca Borgogni, alla presenza del proprietario e finanziatore del progetto di restauro della Villa, Henric Grönberg (Agorà Verde San Regolo); alle 15 "Un orto senza errori " a cura di Carlo Pagani, il maestro giardiniere (Agorà Verde, Baluardo San Regolo); alle 15 "Portare la primavera sul balcone" a cura di Francesco Diliddo blogger del Balcone Fiorito con la giornalista Barbara Di Cesare (Baluardo La Libertà); alle ore 16 "Un nido che annuncia la buona stagione" A cura di Simonetta Chiarugi, blogger di Aboutgarden (Agorà Verde San Regolo), alle 17"Il dry garden è possibile?" a cura di Simone Caratozzolo, esperto giardiniere (Agorà Verde San Regolo). Ci sono anche due mini corsi dedicati agli adulti "Fiori di primavera per un bouquet" decorazione floreale con le maestre Decoratrici del Garden Club Lucca e della Scuola Italiana Arte Floreale Siaf (orario 10,30/12); e orso di giardinaggio di base con dimostrazione con Enrico Rossi, plant sitter di Green Heart Geek (oggi, orario 17-18 al Baluardo San Regolo).

La manifestazione prosegue domani alle 10 con "Orchidee: viaggio tra leggende metropolitane e realtà" a cura di Giudi in the Jungle con Iacopo Lazzareschi Cervelli (Agorà Verde San Regolo); alle 11 "Bulbomania. Scienza e pratica del bulbo" presentazione del libro edito da Gribaudo a cura degli autori Simonetta Chiarugi e Christian Shejbal (Agorà Verde San Regolo). Alle 11 e poi alle 15 "Portare la primavera sul balcone" a cura di Francesco Diliddo con Barbara Di Cesare (Baluardo La Libertà); alle 12 "Foraging: il prato nel piatto" a cura di Emanuela Vanda, esperta di foraging (Agorà Verde San Regolo); alle 15 "Terrari da scoprire" a cura di Enrico Rossi – Green Heart Geek (Agorà Verde San Regolo); alle 16 "Gli insetti nella storia e la storia degli insetti" a cura di Michele Ratti del Magico Mondo degli Insetti (Agorà Verde San Regolo); alle 17 "Dal cuore alla campagna" Incontro con Andrea Micale in arte Sweetyfarm (Agorà Verde San Regolo).