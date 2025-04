Un'edizione record all'insegna dell'innovazione

Un’edizione da ricordare. Questo è quello che ripetono all’unisono gli addetti ai lavori e a buon diritto. Per l’Agrifiera 2025 ci si è preparati in largo anticipo, con ristrutturazioni e cambiamenti profondi. Location completamente rinnovata, grazie ad uno stanziamento del comune di San Giuliano Terme a beneficio di un importante intervento di riqualificazione del Parco della Pace, tradizionale sede dell’evento. Un investimento significativo che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare una delle manifestazioni più attese del territorio che negli ultimi anni ha avuto importanti percorsi di crescita, grazie ad una forte attenzione verso la tradizione, ma anche ad elementi di innovazione. Quanto all’area espositiva, sono previsti significativi miglioramenti: nuovi percorsi pedonali con pavimentazione antiscivolo e una nuova pedana per gli spettacoli. L’area dedicata agli animali sarà completamente rinnovata con un sistema idraulico all’avanguardia e box perfettamente attrezzati. Non manca l’attenzione all’aspetto estetico e ambientale, con la messa a dimora di 800 begonie e la completa riqualificazione delle aree verdi. Sono inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria come la potatura delle alberature e la sistemazione dei manti erbosi. «Sarà un'edizione record, a partire dall'aumento dei giorni e degli espositori saliti a 230 e che spaziano dai produttori locali enogastronomici e di vari prodotti locali, al commercio florovivaistico e del giardinaggio, al food e alle varie realtà commerciali del territorio - afferma Giancarlo Scoppitto di Alterego Fiere -. Arricchita notevolmente la parte zootecnico-didattica e poi gli eventi collaterali del villaggio medievale che ricreerà uno spaccato di vita medievali animandola anche con laboratori». Tra i servizi messi a disposizione il bus navetta (gratuito) nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio, che fermerà in piazza Metastasio (La Fontina) e via Verri (scuole medie San Giuliano Terme) dalle 10:00 alle 14:00 ogni ora e dalle 14:00 alle 20:00 ogni mezz’ora. I bambini fino a 10 anni, le persone over 70 e le persone con disabilità con accompagnatore entrano gratuitamente. Consentito l'ingresso ai cani al guinzaglio.