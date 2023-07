“Effetto Venezia“: ciak, si gira Rassegna dedicata al cinema La magia proiettata sui palazzi

Cento eventi, un fermento che sono Effetto Venezia può generare. Quella magia che rende ancora più speciale lo storico quartiere di Livorno conosciuti per quei canali che lo rendono una Venezia in miniatura. E anche quest’anno il calendario presentato dal sindaco Luca Salvetti, dall’assessore alla cultura Simone Lenzi, dall’assessore al turismo Rocco Garufo e dal direttore artistico Marco Bruciati è una garanzia che, che 2 al 6 agosto, a Livorno ci sarà una grande festa. Per la città è sempre una grande occasione per mettersi in mostra e ospitare turisti che vengono da tutta la Toscana per gustare l’aria di uno dei quartieri più suggestivi della nostra costa.

Musica, spettacoli, arte, cultura tutti riflessi sulle mura dei palazzi che si affacciano sui canali e che la ragazza disegnata da Margherita Tramutoli sul poster di presentazione ammira con occhi sognanti. Sarà un’edizione speciale dedidacata al cinema, "Questa edizone riprende un legame importante che Livorno ha con il cinema – ha detto Bruciati – e ci saranno tanti ospiti di caratatura nazionale e internazionale a partire da Matteo Garrone uno dei più importanti registi italiani ed europei che dialoghera con il pubblico il 2 agosto in Fortezza Vecchia alle 19. Parteciperanno a Effetto Venezia Carolina Crescentini, Giuliana De Sio, l’attore Ninetto Davoli e i registi Paolo Virzì, Francesco Bruni e Daniele Ciprì. Tra gli ospiti attesi la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci". Grande attesa per lo spettacolo di apertura di Effetto Venezia ’Moby Dick’ del Teatro dei Venti con la partecipazione di cento figuranti tra anziani e bambini. Saranno animati i palchi di tutto il quartiere e grande spazio sarà dato al teatro di strada.

Il cuore pulsante della festa sarà Piazza del Luogo Pio dove si potrà ammirare il raduno nazionale delle DeLorean, la famosissima auto assemblata da ’Doc’ in ’Ritorno al futuro’ di Zemekis. E poi la musica, tanta musica con il concerto dei Sinfonico Honululu sulle musiche di Tarantino creato proprio per Effetto Venezia e l’omaggio a Maria Callas in collaborazione con il Festival mascagnano.

Tre concerti in Fortezza Nuova, lo splendido bastione che domina il quartiere: Nicola Piovani, il gruppo Company Segundo e il Calibro 35.

Cinema e teatro in Fortezza Vecchia con la Maratona Frusciante ’A scatola chiusa’ e proiezioni che andranno avanti fino all’alba; i Mayor Von Frinzius e una serata dedicata al rapporto tra cinema e acqua a cura di Fi-Pi-Li Horror Festival.

Cinema di animazione in piazza dei Legnami con proiezioni in strada. Perchè le strade e i vicoli saranno la location di quel mondo di artisti di strada che hanno fatto la storia di Effetto Venezia.

Il teatro di strada è coordinato da Marco Buldrassi e gli artisti occuperanno tutti gli angoli del quartiere mentre in piazza del Luogo Pio ci sarà uno dei più grandi spettacoli del genere ’Moby Dick’ della compagnia Teatro dei Venti che aprirà il festival con più di cento figuranti.

Lo spettacolo è sponsorizzaro dal Consorzio Porta a Mare. La Compagnia Met-cantieri metterà in scena due spettacoli: The Game e ’Il violino del Titanic’. ’Contemporaneo valzer popolare’ è invece il progetto curato da Chelo Zoppi ispirato al ballo del Gattopardo di Luchino Visconti.

Palazzo Huigens ospiterà uno spazio di divulgazione cinematgrafica con gli interventi di Marco Lenzi, Daniele Caluri, Emiliano Dominici e Claudio Marmugi.

Nel recuperato spazio degli ex Macelli sarà protagonista la ricerca teatrale dedicata al cinema. Sul palco la compagnia Garbuggino Ventriglia e il Teatro del Grattacielo.

Protagonista anche il Teatro Vertigo, il gioiello della Venezia, che presenterà un ricco cartellone di eventi.

Al Museo della Città poi sarà l’occcasione di visitare le mostre diffuse anche nel resto del quartiere. Esposizioni di Valentina Restivo, Giulia Barini, Valentina Formisano insieme a Daniele Caluri, Serafino Fasulo, Paolo Ciriello.

Spazio all’enogastronomia con i ristoranti della Veneza che creeranno menù ad hoc tratti dai film più celebri.

I Licaoni, durante tutta la kermesse, propongono apppuntamenti formativi con i professionisti del cinema.

Tutto il fitto programma, curato dal Comune con la fondazione Lem e con il patrocinio della Regione Toscana, è consultabile su www.livorno-effettovenezia.it.

Michela Berti