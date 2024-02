YARE, si accende a Viareggio la passione per i superyacht

Nella yachting week, da Carrara a Livorno, con il punto di maggiore attrazione a Viareggio, andrà in scena l’evento di YARE. Si terrà dal 13 al 15 marzo e porterà in Toscana tantissimi comandanti di yacht, stranieri e italiani. Si tratta di una manifestazione concentrata sule migliorie possibili su yacht di altissimo livello. Le imprese presenti saranno: Adriatic 42, Lusben, Overmarine Group, Tecnopool, Sanlorenzo, Palumbo Superyacht, Feadship, RINA, Lurssen, Oceanco, Cantiere Rossini, NCA Refit, Seven Stars, Cantieri di Pisa, Jotun, Hill Robinson, Boero e Marina Port Vell, e Marinepool. Con queste imprese si confronteranno comandanti di imbarcazioni tra i 24 e i 90 metri in arrivo da tutto il mondo, con delegazione cospicua da Turchia e Grecia. Le imbarcazioni presenti, invece, variano dai 40 ai 70 metri. L’innovazione più grande di questa edizione dell’evento è il format MARE, acronimo di Mediterranean Areas of Refit Excellence, che consiste in un dibattito tra queste aziende e gli esperti di infrastrutture e porti. Elemento importante di questo evento è il confronto che ci sarà tra i vari esperti. Non sarà, infatti, solo una manifestazione in cui le imbarcazioni verranno mostrate ma, invece, un’occasione per porre l’attenzione anche sui lavori che servono intorno a questi yacht. Bisogna ricordare che si tratta di superyacht, visto che si tratta di una grandezza tra i 40 e i 70 metri, ma possono esserci sempre delle migliorie da attuare. L’opportunità di riunire esperti nell’ambito delle infrastrutture e dei porti, le aziende produttrici di queste imbarcazioni e alcuni comandanti, che rappresentano le eccellenze, fa sì che ci possa essere un incontro costruttivo sotto ogni punto di vista. L’evento si terrà a Viareggio, una città che rappresenta un’eccellenza per quanto riguarda la cantieristica navale.