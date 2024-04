Nell’ambito di Food Expo Versilia, la prima manifestazione fieristico-culturale che promuove e dà visibilità all’intera produzione enogastronomica del territorio della Versilia e dei parchi limitrofi, ecco, il 29 aprile, una Giornata esclusivamente dedicata agli operatori della ricettività (ristoratori, albergatori, balneari, professionisti della ristorazione di terra e di bordo, enoteche, gastronomie ed altre attività commerciali vocate al buon cibo). Da non perdere gli appuntamenti con gli stand espositivi, con la presenza delle Aziende Agricole e della trasformazione della Versilia, dei Parchi di Migliarino S.Rossore e Alpi Apuane e altri ospiti selezionati, nonché con Vetrine Novità Prodotto, lo spazio espositivo dove le aziende del territorio presentano le loro novità agli operatori di settore. Ma non è tutto: nell’ambito della Giornata dedicata agli operatori della ricettività, ecco la presentazione di progetti e proposte per ridurre lo spreco alimentare in cucina, con un convegno organizzato in collaborazione con UNISG Pollenzo. “Il pane oggi, un ritorno alle origini”, sarà poi l’appuntamento che svelerà a tutti le caratteristiche delle farine e del lievito madre, con una dimostrazione di impasto e degustazione (convegno organizzato in collaborazione con Stefano Gatti, Maestro Artigiano della Regione Toscana). Da non dimenticare infine il momento della competizione gastronomica, con gli studenti dell’Istituto alberghiero ISI Marconi di Viareggio e Seravezza che si confronteranno nella preparazione di 4 portate con ingredienti del Territorio. In giuria i docenti di UNISG Pollenzo, gli chef presenti nella guida alle Osterie Slow Food del territorio, altri professionisti ed appassionati di settore.