I primi vincitori del premio letterario Viareggio-Rèpaci

Sono stati annunciati i vincitori dei premi speciali della 95° edizione del premio letterario Viareggio-Rèpaci: la giuria ha assegnato il Premio Internazionale “Viareggio-Versilia” ad Anita Likmeta, il Premio Giornalistico a Giovanna Reanda, mentre ad aggiudicarsi il Premio Opera Prima è stata Alice Valeria Oliveri. Anita Likmeta è un’imprenditrice nata a Durazzo, in Albania, durante il regime comunista di Enver Hoxha, ora naturalizzata italiana. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo romanzo “Le favole del comunismo”, Marsilio Editori. Giovanna Reanda è da quest’anno la nuova direttrice di Radio Radicale. Romana, dal 1990 ha iniziato nell’archivio dell’emittente fondata da Marco Pannella, dove dopo pochi mesi è passata in redazione e ha ricoperto, prima della nomina, il ruolo di vicecaporedattore. È stata corrispondente parlamentare e membro del Direttivo dell’Asp e di Stampa Romana. Alice Valeria Oliveri è invece una giornalista e autrice di Catania: dal 2014 si occupa di televisione, cinema, musica e nuovi media collaborando con diverse riviste: “Esquire”, “Link – idee per la tv”, “The Vision» e “Domani”. Dal 2019 è analista nel programma di Rai3 “Tv Talk” e dal 2022 è autrice e host del podcast “Il decennio breve”. Per Einaudi ha pubblicato “Mondovisione. Atlante della tv contemporanea” (2024).