La finale nazionale del Red Bull Dance Your Style

La città di Viareggio si prepara a diventare il palcoscenico della Finale Nazionale del Red Bull Dance Your Style 2024, un evento che promette di portare una carica di energia, stile e improvvisazione senza precedenti. Sabato 20 luglio, dalle 21:30 alle 24:00, il suggestivo Belvedere delle Maschere ospiterà ballerini di street dance provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in una serie di battle 1vs1 a eliminazione diretta. L'evento, caratterizzato da un format unico ed esclusivo, offre ai partecipanti l'opportunità di esprimersi attraverso vari stili di danza, dall'Hip Hop all'House, dal Locking al Popping, dal Waacking al Krump. La peculiarità della competizione risiede nella totale assenza di coreografie pianificate e di musiche prestabilite. I ballerini dovranno infatti improvvisare, interpretando al meglio le basi musicali proposte a sorpresa dal DJ AKE, noto songwriter e produttore musicale di fama internazionale nel panorama della street dance. Il compito di decretare il vincitore spetterà al pubblico, unico giudice della gara. Gli spettatori alzeranno in aria schede di voto rosse o blu per esprimere la loro preferenza, rendendo l'evento ancora più coinvolgente e partecipativo. Due saranno i turni a disposizione dei ballerini per convincere la folla e avanzare verso la vittoria. A presentare la serata, due volti noti del mondo della danza e dei social media: Valentina Vernia, conosciuta come Banana, ballerina e content creator con un seguito di oltre due milioni di follower su TikTok e più di 250.000 su Instagram, e Alessandro Giardinetti, in arte Teddy, esperto di Hip Hop e House dance. Il campione in carica, Federico Tarabbia, conosciuto come Phex, tenterà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Torinese classe 1996, ha già dimostrato le sue capacità di adattamento e fluidità, fondendo spettacolarità e movimento in modo armonioso. In palio, oltre al prestigioso titolo nazionale, c'è la possibilità di rappresentare l'Italia alla Red Bull Dance Your Style World Final 2024, che si terrà a Mumbai il 9 novembre. Un'occasione unica per portare il proprio talento su un palcoscenico internazionale e confrontarsi con i migliori ballerini di tutto il mondo. Tra i 13 già confermati per la Finale Nazionale del Red Bull Dance Your Style 2024 figurano nomi di spicco come Simone Panzera (Shorty) nel Popping, Filippo Tonini (Tonini) nell'Hip Hop, Anna Donati (Anna Beat) nell'Hip Hop, Diego Manuel Romano (Diego Jaket) nell'Hip Hop, Giulio Hoxhallari (Giulio) nell'Experimental, Elinda Kembo (Kimbo) nell'House, Riccardo Marinangeli (Ricky Off) nell'House, Eleonora Blanco (Blanco) nella Dancehall, Daniela Barbieri (Dani) nel Waacking, Riccardo Pelagatti (Ricky Blinders) nel Locking, Giorgio Casoli (Clotar) nel Locking, e Vittoria Facchin (Mini Trust) nel Krump. La Finale Nazionale del Red Bull Dance Your Style 2024 promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di street dance, un'occasione per ammirare il talento e la creatività di alcuni tra i migliori ballerini italiani, immersi in un contesto di pura improvvisazione e spettacolarità.