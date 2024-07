Tramontinversi, a Viareggio la poesia arriva al crepuscolo

«La rassegna di poesia a viva voce Tramontinversi sono io, si potrebbe dire. E lo dirò» così Giancarlo Micheli, ideatore e direttore artistico di Tramontinversi, il Festival di Poesia che si terrà alla Biblioteca G. Marconi, Palazzo delle Muse. Una storia particolare, quella del Festival, iniziata nel 2012. «Riunì - spiega Micheli - 15 poeti, sul far della sera, nei pressi di un arenile ormai solitario. In appuntamenti distinti, presentarono le loro raccolte di versi, edite o inedite, e dialogarono con il pubblico. “Stati generali e particolari della poesia” sarebbe stato il titolo che avrei voluto dare a un reperto filmato dei vari incontri, nel quale mi aiutò l’amico Gianluca Cupisti; adesso, ciò che ne resta è in un vecchio disco, cui auspico di avere accesso, prima o poi, se il cielo sarà propizio». Dopo una pausa di 10 anni la seconda edizione: «Articolai tre eventi nell’intento di offrire un panorama emblematico dell’editoria di poesia, quella che resiste nei ristretti margini di libertà concessi dal vigente apparato editoriale-industriale. Subito pensai di intitolare la rassegna a Gianluca, morto nell’autunno precedente». Adesso il Festival è giunto alla terza edizione, più ricca e complessa, con otto appuntamenti tra giugno e settembre. Quest’anno c’è una sezione OFF, in cui i poeti potranno leggere i loro lavori, che si terrà alla Libreria Lungomare sul lungomare di Viareggio. Uno spazio libero dove, come dice il direttore artistico, «l’ipocrita lettore potrà ubriacarsi a suo piacere, di vino, di virtù o ancora di poesia». Questi incontri riserveranno uno spazio a chi desidera proporre i propri versi, previa comunicazione a [email protected]. Tutte le informazioni per seguire il Festival sono sulla pagina Facebook Tramontinversi o sul sito sanza-meta.com.