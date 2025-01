La perfetta intesa tra gusto, esclusività e raffinatezza

Gli oli extravergini prodotti dall’Azienda Agraria Marfuga sono prodotti eccellenti, ricchi di storia secolare e che si fanno apprezzare da quanti amano gli oli autentici, fruttati e fragranti, dall’inconfondibile sapore netto di oliva, decisamente erbaceo con note dominanti di carciofo e mandorla acerba: «I nostri sono oli particolari – sottolinea Francesco Gradassi, titolare di Marfuga – tutti legati ad oliveti di proprietà e al nostro territorio, dei veri e propri ingredienti, oli di eccellenza che esportiamo in 24 paesi del mondo, peculiari per la loro raffinatezza. Un’eccellenza che incontra anche il gusto, stabilendo una perfetta intesa, per un prodotto esclusivo e di qualità. Questo è ciò che ci differenzia da molte altre aziende del settore, grazie ad oli del tutto differenti dal punto di vista degustativo». Ma Marfuga è un’azienda sempre più protesa verso il futuro. A tal proposito è stato recentemente sviluppato un progetto finalizzato all’apertura di negozi monomarca tra Umbria e Toscana. Come quello di Cortona (AR) e Montefalco (PG), vere boutique in cui apprezzare l’esclusività e la raffinatezza degli oli e dei prodotti Marfuga. E poi sono stati di recente aperti anche dei “corner” Marfuga all’interno di note gastronomie, nelle località di Assisi, Spoleto e Perugia, con un successo sempre crescente tributato da turisti e clienti del luogo.