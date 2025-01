Nella “Cucina” della Tenuta di San Pietro: dove si incontrano i sapori più veri

San Pietro a Pettine è il nome di un’azienda agricola che da quattro generazioni vive e lavora con passione in questa valle, per portare avanti una tradizione di famiglia e al tempo stesso salvaguardare un patrimonio storico del territorio: il prelibato e prezioso tartufo umbro, nelle sue diverse espressioni. Questo amore si respira nella Tenuta e nel Ristorante “La Cucina”: «Venerdì 31 riapriamo le porte della Cucina di San Pietro a Pettine. Le riapriamo con lo stesso entusiasmo e il continuo impegno e dedizione che ci hanno caratterizzato in questi anni. Vi aspettiamo a braccia aperte»: queste le parole con le quali Carlo Caporicci annuncia l’imminente riapertura, dopo un breve periodo di pausa per le festività di fine anno, del suo gioiello: «La Cucina di San Pietro a Pettine rappresenta lo spazio dove si incontrano sapori ancestrali, saperi antichi e slanci culinari contemporanei – sottolinea Caporicci – con menu a base di tartufo, con tanti prodotti del territorio protagonisti, a fare da prezioso contorno. Da noi, in cucina, tradizione e innovazione sono di casa». Perché essere ospiti di Carlo Caporicci, magistralmente coadiuvato dalla chef Alice, sua figlia, e dai tanti collaboratori, tutti nati e vissuti nel territorio locale – significa intraprendere un viaggio attraverso le storie della sua famiglia, restando immersi nel cuore più vero dell’Umbria. Il tutto con quel tocco “femminile” che solo Alice è in grado di dare, inteso come cucina scevra da qualsiasi inutile virtuosismo, a supporto solo del proprio ego e che simboleggia, invece, un richiamo all’essenzialità di una vera eleganza. È certo che, in questo contesto, la tradizione di famiglia ha rappresentato un tratto distintivo importante. Carlo Caporicci è un imprenditore della ristorazione, noto nelle migliori cucine del mondo. I suoi pregiati tartufi viaggiano dall’Italia agli Stati Uniti, passando per Roma, Londra, Parigi e Mosca, fino a raggiungere il Medio Oriente e il Giappone. Seduti sulla splendida terrazza del suo ristorante, con una vista mozzafiato sulla valle del Clitunno, tra Montefalco e Trevi, Caporicci guida i suoi ospiti in un’esperienza affascinante, ricca di sapori, profumi ed esclusività: «Chi è nato in una terra generosa come quella umbra, ricca di tutte le specie tartufigene – sottolinea Caporicci – ha imparato a rispettare il ritmo della natura e delle stagioni. Personalmente ho cercato di sviluppare una visione imprenditoriale della ristorazione capace di coniugare la tradizione umbra con le influenze di un mondo in continua evoluzione».