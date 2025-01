Riconoscimenti che premiano l’eccellenza

L’Azienda Agraria Marfuga, nel corso degli ultimi anni, ha conquistato prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale. Come quello conferitole da Flos Olei, la guida dedicata ai migliori oli extravergine, che premiò per la seconda volta (così era accaduto anche nel 2019) il Dop Umbria Riserva di Marfuga miglior olio del mondo 2020. Un altro prezioso riconoscimento è arrivato sempre da Flos Olei quest’anno, che ha assegnato a Marfuga l’eccezionale votazione di 99/100 per i suoi oli. Poi ecco il premio delle “5 gocce” a Bibenda 2023, per i migliori oli extravergine d’Italia. Infine, il premio speciale 2023 all’Affiorante Monocultivar Moraiolo Bio (Oli d’Italia di Gambero Rosso). Davvero numerosi, dunque, i riconoscimenti per questa storica azienda di olivicoltori. Attestati di assoluto livello, andati anche a valorizzare l’Umbria e, in particolare, il territorio di Campello sul Clitunno che ospita l’azienda.