Torta al testo, una storia di sapori incontaminati che provengono dall’Umbria più vera

Il Laboratorio per la produzione di Torte al Testo di Peppa e Angelino è l’inestimabile fucìna nella quale nascono queste autentiche prelibatezze, frutto della tradizione culinaria umbra, famosa in tutto il mondo per i suoi irresistibili sapori e per la sua genuinità: «La Torta al Testo che produciamo – afferma Stefano Rellini, amministratore delegato di Peppa e Angelino – è un prodotto assolutamente naturale, i cui ingredienti sono acqua, sale, farina e lievito naturale. Un prodotto che conserviamo confezionato in atmosfera rigorosamente controllata. Per la Torta al Testo, infatti, è assolutamente da evitare qualsiasi sbalzo di temperatura e il prodotto va mantenuto ad una temperatura di 5-7 gradi». Produzione continua ma con uno sguardo all’imminente futuro: «Presto per tutti i nostri clienti vi sarà la possibilità di provare una nuova torta al testo integrale – sottolinea Stefano Rellini – che si caratterizza per l’utilizzo di una farina di eccezionale qualità. Una ricetta voluta e realizzata da mio figlio Gabriele, al quale mi lega un ricordo indelebile». La Torta al Testo del Monte Peglia del Laboratorio di produzione di Peppa e Angelino è un successo non solo umbro: «Noi la vendiamo anche nel Lazio e in Toscana – aggiunge con orgoglio Stefano Rellini – e abbiamo numerose richieste anche dal Friuli. Aggiungo che possiamo rifornire di torte al testo anche tutti i tipi di sagre ed eventi, perché quello che produciamo è davvero un prodotto esclusivo, frutto della più genuina tradizione umbra, in grado di soddisfare ogni tipo di palato».