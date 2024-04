Un territorio tutto da gustare: dal 26 al 29 aprile ecco la seconda edizione di Food Expo

Tutto pronto per la seconda edizione di Food Expo Versilia (dal 26 al 29 Aprile 2024), la manifestazione ad ingresso gratuito dedicata alla cultura enogastronomica e alle produzioni locali al Principino Eventi, sul Lungomare di Viareggio. Dalle dune del Parco di Migliarino S. Rossore, al mare, all’entroterra della Versilia fino alle Alpi Apuane, questa seconda edizione, ancor più ricca, è organizzata dalla condotta Slow Food Viareggio e dal Comune di Viareggio e rappresenta una vetrina di eccellenze che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni del territorio, mettendole in relazione con i professionisti della ricettività della Versilia, con la popolazione che potrà conoscere i produttori locali e quindi acquistare direttamente in azienda prodotti a km zero. Oltre 30 i produttori in esposizione con convegni, momenti di arte e spettacolo, intrattenimento e laboratori per bambini, vari cooking show e talk con degustazioni. Si partirà subito con un’elegante cerimonia inaugurale, il 26 aprile alle ore 17,00, con il tradizionale taglio del nastro e l’apertura dei lavori e la visita agli stand da parte degli ospiti. Dopo il taglio del nastro sarà Vincenzo Schettini – professore, fisico e divulgatore - ad aprire la kermesse con l’incontro “Il cibo che ci piace”: 90 minuti di esilarante didattica sulle applicazioni della fisica in cucina. Come spiegano le organizzatrici Barbara Pezzini, direttore artistico di Food Expo Versilia e Catia Bovi Campeggi, vicepresidente Slow Food Versilia «quest’anno saranno due i grandi temi trainanti: il connubio tra terra e mare che caratterizza la Versilia da un lato e il recupero e l’uso sapiente delle materie prime contro lo spreco in cucina dall’altro». Il mare sarà poi protagonista in vari ambiti: nelle ricette degli show cooking, nella didattica per la scelta delle materie prime ma anche nel primissimo Slow “Challenge” Versilia, che attende i ragazzi delle scuole professionali: 4 squadre si cimenteranno nella preparazione di 4 piatti con ingredienti a scelta, purché di stagione e del territorio. La terra, invece, si ritroverà nella mostra fotografica “Racconti, Viaggio fotografico nelle tradizioni del territorio” che prenderà il via sabato 28 Aprile nella Sala Tirreno con una selezione di foto del viareggino Giovanni Nardini tratte dal reportage “Il mondo di Elia e Luigi” e quelle del lucchese Luca Lorenzetti tratte da “Storie di castanicoltura. Dalle castagne alla farina dolce”. Si punterà inoltre l’attenzione sul tema della riduzione dello spreco alimentare in cucina, con un convegno organizzato in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e con ricette antispreco a cura di vari chef. In collaborazione con iCARE refezione scolastica, il Comune di Viareggio punterà l’attenzione sull’educazione alimentare nelle scuole e, con il progetto “A scuola con gusto”, inviterà i più piccoli a conoscere il pesce del mare del territorio, il formaggio e i prodotti dell’orto. Numerosi anche i contenuti legati ai temi della salute e della sostenibilità: si parlerà infatti del fenomeno crescente dei cibi “proteici” e di sana alimentazione con il progetto “Slow Food Coffee Coalition”. Con “Le grandi tavole della Versilia” si esplorerà il tema dell’alta ristorazione, sottolineando il ruolo della cucina d’autore. Inoltre, alcuni dei più rinomati chef della Versilia tra cui Luca Landi (Lunasia), Valentino Cassanelli (Lux Lucis), Nicola Gronchi (Romano), Francesco D’Agostino (Martinatica) e quelli presenti nella Guida alle Osterie Slow Food mostreranno, durante i cooking show, alcune delle loro ricette ispirate al territorio di Viareggio e dintorni. Il Comune di Camaiore, infine, presenterà il progetto del “Distretto del Cibo della Versilia”, con lo scopo di valorizzare i prodotti locali provenienti da un'agricoltura sostenibile e di qualità. L’accoglienza della tre giorni sarà svolta con il supporto degli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Alberghiero “G. Marconi” di Viareggio e Seravezza, indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. Food Expo Versilia ha il patrocino di Regione Toscana, Provincia Lucca, tutti i Comuni della Versilia, Parco delle Alpi Apuane e di Migliarino San Rossore, Unione dei Comuni, Ambito Turistico della Versilia, CIA, Confagricoltura, UNISG Pollenzo, Fondazione Banca del monte di Lucca e Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica, coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.