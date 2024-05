Muore vigile del fuoco, il dolore di Pescia. Corteo dei colleghi, “Ciao Samuele”

Pescia (Pistoia), 3 maggio 2024 – Una intera città commossa e un corteo formato dai suoi colleghi. Con il feretro portato su un camion verso la chiesa. Dolore a Pescia per i funerali di Samuele Del Ministro, 50 anni, vigile del fuoco. L’uomo prestava servizio nella città della Mole e proprio lì ha avuto un malore fatale.

Samuele Del Ministro e due momenti del funerale

Un uomo dalla grande professionalità, un formatore dei vigili del fuoco che aveva fin qui affrontato una importante carriera che lo aveva appunto portato in Piemonte. Le sue radici, la sua famiglia, erano però a Pescia.

E fra due ali di amici e parenti accorsi per essere vicini alla famiglia, alla moglie Stefania Berti, ai figli Diego e Nora, alle sorelle Lidema e Rosella, sei vigili del fuoco in guanti bianchi hanno portato il feretro, coperto di fiori, ai piedi dell’altare della Cattedrale di Pescia, dove si sono svolte le esequie.

Commoventi le parole della moglie Stefania, e anche l’omelia pronunciata dal Vescovo monsignor Fausto Tardelli. Tanti i vigili del fuoco arrivati non solo dalla Toscana ma anche dal Piemonte per l’ultimo saluto al collega.

Per permettere ai cittadini di partecipare in sicurezza alle esequie, l’amministrazione comunale aveva provveduto a chiudere al traffico via Cavour e via Giusti, affidando il compito di controllo ai volontari della Protezione Civile e alla polizia municipale.