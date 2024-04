Scoprire la costa toscana grazie alla Ciclovia della Versilia

La Ciclovia della Versilia, un tributo al celebre ciclista Fausto Coppi, è un percorso di mountain bike che si snoda in pianura, a pochi passi dal mare. Questo itinerario, di circa 28 km, offre una vista panoramica sulla costa toscana. Il tragitto è diviso in due tratti: il primo parte da Viareggio e arriva fino a Pietrasanta, il secondo da qui si estende fino a Forte dei Marmi. Durante il percorso basta allontanarsi di pochi metri dalla pista ciclabile per avere la possibilità di godere di panorami mozzafiato o scorci fiabeschi e scoprire affascinanti borghi e architetture. Sebbene il percorso sia completamente pianeggiante e inviti alla calma e al relax della pedalata, è dedicato al leggendario Fausto Coppi, recordman di vittorie al Giro d’Italia (5) e noto per la sua resistenza, le sue scalate e la sua velocità in sella. Questo aspetto può sembrare un paradosso, ma non toglie nulla al fascino di una ciclovia adatta a tutte le età. La Ciclovia della Versilia è un luogo che da sempre attira ciclisti e turisti, anche da altre zone d’Italia, che sono alla ricerca di un po' di sana attività all'aria aperta. Il luogo di maggior risalto, anche se non si trova immerso nella natura, è la parte che costeggia la “passeggiata di Viareggio”. Qui i ciclisti hanno l’opportunità anche di ammirare le bellezze della città viareggina illuminata dal sole.