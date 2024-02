Versilia Yachting Rendez-vous Una mostra tutta da scoprire

Tra gli appuntamenti da non perdere a Viareggio possiamo certamente inserire la Versilia Yachting Rendez-vous, che è in programma dal 13 al 15 marzo. Si tratta di una sfilata di yacht in cui vengono mostrate queste splendide imbarcazioni. Si terrà a Viareggio poiché si tratta di una città che fa parte dell’eccellenza cantieristica navale. Vengono messi in mostra, infatti, i migliori modelli del panorama internazionale e i brand che partecipano sono quelli di maggior lusso e fama. L’evento è, sicuramente, molto interessante. Non è molto frequente poter vedere questi modelli dal vivo e a pochi centimetri. Bisogna ricordare, comunque, che non ci saranno solo yacht. In esposizione, infatti, sarà possibile ammirare anche splendide imbarcazioni a vela e pneumatiche. Collegati a yacht e barche a vela, poi, sarà possibile scoprire anche gli ultimi modelli di tender e toys (come le moto d’acqua). Da non dimenticare, infine, l’esposizione dei vari motori collegati alle imbarcazioni. Per gli appassionati di nautica e non solo, si tratta di un evento davvero da non perdere. Sarà possibile documentarsi e veder qualsiasi tipo di imbarcazione e qualsiasi oggetto collegato ad essa. Tutto questo, poi, nella splendida location di Viareggio, che lascia sempre tutti a bocca aperta.