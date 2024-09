Luna Park, tutti i mercati e fiere. Tra dolcetti, giostre e curiosità

Tempo di fiere, di mercati, appuntamenti che richiamano i bei vecchi tempi andati, che riuniscono generazioni. Nonno e nipote insieme per mano al Foro Boario è una delle immagini più belle e più autenticamente ricorrenti in ogni edizioni della Fiera del Bestiame, ad esempio, il cui primo appuntamento è domani (Fiera di Santa Croce) ma che si ripeterà, come di consueto, anche il 21 (Fiera di San Matteo) e 29 settembre (Fiera di San Michele). L’orario è dalle 7 alle 18. Si tratta di un’occasione tutta speciale, unica nel suo genere, per poter ammirare un mercato sullo stile di quello che si teneva una volta con i cavalli, gli asini, le anatre, gli uccelli, i conigli, le galline delle razze più particolari. In più gli accessori, anche per gli animali da compagnia, dalla sella ai finimenti per il cavallo, al collarino per il cane, il gatto e il coniglietto nano.

Immancabile poi la tradizionale fiera di Borgo Giannotti con i classici coloratissimi banchi che tappezzeranno una delle passeggiate cittadine più belle, che in questa occasione tornerà pedonale. L’appuntamento è per domani ma anche per il 21, 22 e 29 settembre. Il 18 settembre prenderà invece vita in Porta dei Borghi e via Michele Rosi un mercatino nel cuore della città, con prodotti artigianali unici e di qualità dalle 10 alle 20. Il 21 e 22 settembre Pane e… in piazza Napoleone, organizzato da Confartigianato. Di grano, di farro, di cereali, salato o sciapo, in centro si celebra il prodotto simbolo della più nobile tradizione toscana, il pane. Confartigianato Imprese Lucca porta in piazza i suoi panificatori, per realizzare un grande laboratorio all’aperto, dove è possibile scoprire tutte le fasi della lavorazione artigianale dei prodotti da forno.

Il Luna Park in Piazzale Don Baroni è e resta il luogo di attrazione per eccellenza anche di questo Settembre Lucchese 2024. Le giostre, lo zucchero filato, le auto a scontro tutto profuma di tradizione e divertimento, un punto di ritrovo irrinunciabile, così come la fiera dei dolci, aperta per tutto il mese. Ma è anche un luogo per parlare di temi seri: il 20 settembre dalle 21 gli operatori del Luna Park promuovono la “Notte rosa”, na serata dedicata a tutte le vittime dei femminicidi. Sarà una serata particolarmente emozionante. Il 18 settembre prenderà invece vita in Porta dei Borghi e via Michele Rosi un mercatino nel cuore della città, con prodotti artigianali unici e di qualità dalle ore 10 alle ore 20.