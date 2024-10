Lucca Comics & Games 2024, tutto pronto Un'edizione-tributo al cambiamento culturale

Il Lucca Comics & Games 2024 ha tutte le potenzialità per essere una delle edizioni più importanti e complete di sempre, con un tema basato sull'iconico "effetto farfalla", la teoria che suggerisce che piccole azioni possono portare a grandi cambiamenti. Un simbolismo ideale per considerare l'impatto e la costante formazione di fumetti, videogiochi e animazione sulla cultura pop attuale. Il festival, uno dei principali in Europa e sicuramente il più grande in Italia, avrà luogo come di consueto a Lucca, sia dentro che fuori le antiche mura cittadine, dal 30 ottobre al 3 novembre. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, la fiera ha deciso di omaggiarlo con una struttura narrativa simile a un'opera lirica, suddividendo il programma in atti. Tra gli eventi più attesi, sono previsti incontri interessanti che coprono diversi argomenti come il fumetto, i giochi, il cinema e l'animazione. Yoshitaka Amano, famoso per il suo contributo a Final Fantasy, ha creato i poster ufficiali, aggiungendo un tocco visivo suggestivo e poetico all'evento. Tra i momenti più attesi, ci sono le occasioni per incontrare personaggi importanti di fama internazionale. Amano parteciperà a eventi speciali presso il Teatro del Giglio e l'Auditorium San Francesco, permettendo ai suoi fan di scoprire da vicino il lavoro di uno dei più importanti artisti nel campo dei videogiochi. Parteciperanno anche personaggi autorevoli del settore del fumetto a livello internazionale, come Scott Snyder, Jeph Loeb e Gene Luen Yang, mentre il panorama del manga sarà composto sia da maestri come Baron Yoshimoto, fondatore del gekiga, sia da giovani talenti come Yuto Tsukuda e Shun Saeki, celebri per Guerre Alimentari. Ci saranno momenti molto interessanti per il settore cinematografico, con la presenza del regista Hwang Dong-hyuk, noto per la serie di successo Squid Game. Con un calendario così vasto e ricco di novità, il Lucca Comics & Games 2024 rimane un evento imprescindibile per gli appassionati di fumetti, giochi, musica e cultura pop. Ogni situazione aiuta a formare un mosaico eccezionale, dimostrando come l'arte e lo spettacolo possano effettivamente avere un impatto sul mondo, proprio come il volo di una farfalla.