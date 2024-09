Lo spettacolo dopo la Luminara. Fuochi d’artificio alti 500 metri

L’incubo pioggia oggi resterà fino alle ultime ore ma si spera in una “finestra“ meteo che possa consentire il pieno svolgimento della tradizionale Processione della Santa Croce. Stasera alle 19.15 in zona San Frediano si raduneranno le rappresentanze che partecipano alla prima parte della Luminara, quella religiosa. Alle 20, dal Sagrato della Basilica di San Frediano, l’Arcivescovo Giulietti darà il via alla Luminara con la preghiera d’inizio. Poi tutto – sempre meteo permettendo – si snoderà nel centro storico con il solito percorso per terminare in piazza San Martino, davanti alla cattedrale. In piazza, dunque, ci sarà la celebrazione di conclusione e il mottettone.

Grande attesa, come sempre, per lo spettacolo pirotecnico che arriverà stanotte dopo la Luminara. I fuochi di Santa Croce quest’anno saranno ancora più belli. La ditta incaricata, la "Diego fuochi d’artificio" di Borgo a Mozzano, leader in tutta la Toscana per la realizzazioni di spettacolari effetti luminosi e anche piromusicali, per la prima volta ha avuto l’incarico di approntare questo importante evento ed ha deciso di utilizzare un nuovo "sito di sparo" situato sulla sponda destra del fiume, che per le dimensioni e posizione geografica, consente l’utilizzo di fuochi decisamente più performanti e più luminosi, sparati con tiro elettrico telecomandato. Lo spettacolo sarà quindi ben visibile da molto distante. Contrariamente alle scorse edizioni, non si vedranno più i cosiddetti fuochi bassi, al limite degli alberi che impedivano la piena godibilità delle accensioni colorate. In collaborazione con il colonnello Vittorio Lino Biondi, che aveva a suo tempo individuato e abilitata la nuova area di sparo e il perito Mario Pardelli che si occupa del Piano di Sicurezza, l’azienda ha approntato un bellissimo spettacolo che, "Giove pluvio" permettendo, rimarrà nella storia dei fuochi di Santa Croce: verranno "sparati" fuochi di eccezionale portata e luminosità a quote altissime fino a 5-600 metri.

I fuochi sono stati realizzati appositamente da ditte artigianali che compongono le miscele colorate per dare la massima bellezza di luci nella notte. Lo sparo a quote differenziate consentirà lo smaltimento dei fumi di combustione, in modo che il fuoco successivo si apra ad una altezza diversa, con una area pulita e ben visibile. Lo spettacolo, come di consueto, inizierà alle 23,30.