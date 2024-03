Le piazze del gusto e dei sapori. Il programma di Lucca Gustosa

La maggior parte delle iniziative di Lucca Gustosa si svolgeranno per l’intero weekend, coinvolgendo i luoghi simbolo del centro storico.

In Piazza Anfiteatro dalle 12 alle 19 le associazioni di categoria cittadine proporranno i sapori delle campagne, con il centro storico che diventa vetrina per i paesi: dalle colline lucchesi arriva la zuppa frantoiana Pat, da Sant’Angelo i celeberrimi tordelli, mentre dalla Media Valle del Serchio necci con la ricotta e miele.

Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio spazio ad una delle novità più importanti dell’edizione 2024, ovvero un angolo europeo a cura delle città gemelle di Lucca, coordinate dal consigliere comunale Stefano Pierini, che proporranno le loro specialità e prodotti della tradizione, oltre a stand e speciali iniziative. Saranno protagoniste l’alsaziana Colmar e la bavarese Schongau. Insieme a loro, un altro stand di rilievo internazionale, quello di Destination Napoleon, che raggruppa città Napoleoniche, per un intreccio di cultura ed enogastronomia del tutto inedito. Aancora sotto il loggiato di Palazzo Pretorio saranno protagonisti con una speciale vetrina anche i negozi di vicinato coinvolti nel progetto dell’amministrazione “Botteghe di Paese”, con l’obiettivo di supportare e valorizzare le attività alimentari localizzate nelle frazioni del territorio comunale.

Piazza Napoleone, sempre dalle ore 12 alle 19, ospiterà invece un raduno di Street Food a Km0 a cura di Ristogest: le eccellenze enogastronomiche della città rivisitate in versione “on the road”. Protagonisti i tordelli alla lucchese, la pizza con salsiccia di Ghivizzano, le patatine al guanciale di Garfagnana Crispy, il pane di patate della Garfagnana con manzo e pecorino toscano, gelato alla biadina, gelato ai brigidini ed una selezione di birre artigianali del Birrificio Lucchese.

Anche Manifatture Sigaro Toscano rinnova la sua partecipazione a Lucca Gustosa, invitando visitatori e cittadini a salire sul Truck Club Amici del Toscano, per due giorni di incontro, dibattiti, cultura e degustazioni. L’orgoglio di un lavoro lungo due secoli raccontato dalle sigaraie della Manifattura di Lucca per ripercorrere la storia di un’assoluta eccellenza del territorio e provare il sigaro Toscano in tutti i suoi abbinamenti.