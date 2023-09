Le Carte in dimora. I segreti degli Archivi.Doc

FIRENZE

Ritorna “Archivi.Doc, la giornata che punta a svelare al pubblico gli archivi delle dimore storiche dislocate nelle città e nelle province della Toscana all’interno dell’evento nazionale “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” organizzata da Adsi, associazione Dimore Storiche Italiane.

L’appuntamento è per il 7 ottobre, con un viaggio nella storia del nostro paese attraverso libri, mappe, documenti e fotografie che, in linea con l’evento “Domenica di Carta” del Mic, sottolinea la consapevolezza che molte dimore storiche posseggono biblioteche ed archivi ricchi di preziose tracce del nostro passato e meritevoli di condivisione, al pari di quelle pubbliche.

La terza edizione di Archivi.Doc aumenta il numero di dimore con 46 archivi che apriranno gratuitamente al pubblico in tutta la Toscana (la metà delle aperture sull’intero territorio nazionale) e si arricchisce della preziosa collaborazione con gli Archivi Alinari e il Museo Stibbert che venerdì 6 ottobre regaleranno, alle or 16, una visita guidata alla mostra “Così lontani, così vicini“ a cura di Sabine du Crest ed Enrico Colle, visitabile allo Stibbert dal 6 ottobre al 30 giugno, seguita alle 17 dall’incontro “Archivi Alinari e Dimore storiche: un racconto per immagini” che prevede la presentazione della giornata Archivi.doc attraverso una selezione delle fotografie delle dimore storiche presenti negli Archivi Alinari tra le tante, il Palazzo Ricasoli su lungarno Corsini selezionata per il manifesto di questa edizione o il Palazzo Agostini sul lungarno Regio di Pisa.

I posti per partecipare alla visita e all’incontro sono limitati ed è necessaria la prenotazione: Tel. 055 486049 - [email protected].

Un’altra importante novità riguarda l’inserimento dell’evento nel calendario della Florence Art Week. In occasione della giornata ogni Dimora apre ambienti solitamente riservati agli studiosi e svela documenti, filze, cabrei, carteggi tra personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese e dell’Europa, organizza incontri, visite guidate ed esposizioni.

Si raccomanda la prenotazione delle visite alle dimore prescelte sulla pagina dedicata del sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it