Le barche e i grandi Gruppi: forte tradizione a Viareggio

Il distretto della nautica da diporto di Viareggio può decisamente vantare su una tradizione consolidata e rappresenta un settore d’eccellenza per ciò che riguarda successo e sviluppo. E anche gli ultimi dati sembrano confermarlo: la nautica da diporto, infatti, a Viareggio, continua decisamente a correre, trainata dalle barche di grandi dimensioni e dagli investimenti dei grandi gruppi. Un binomio inscindibile e di successo, frutto di perizia ed esperienza nautica senza eguali. Non è un caso che siano sempre più numerosi gli eventi che, a Viareggio e dintorni, hanno protagonista la nautica da diporto e che sono in grado di attirare migliaia di appassionati da tutta Italia e Paesi esteri. E i risultati continuano ad apparire decisamente incoraggianti. Una escalation iniziata già nel 2022, quando si registrò un aumento dell’export del 35-36% circa, con conferma del trend positivo anche per l’anno successivo. Fino a giungere alla conferma di quest’anno, periodo nel quale la nautica da diporto di Viareggio si conferma un settore in straordinaria crescita, tanto da rappresentare un’area che fattura da sola oltre 3 miliardi di euro l’anno, la metà del fatturato settoriale italiano. Numeri impressionanti e che descrivono una storia fatta di abilità, acume e perizia. Ed è così che il distretto toscano leader nei maxiyacht, nel primo semestre 2024, ha segnato +28% nell’export (pari all’80% del fatturato), fino ad arrivare alla ragguardevole cifra di 650 milioni di euro. Sono senza dubbio numeri di un grande successo, destinato a svilupparsi ulteriormente e, si crede, a continuare nel tempo.