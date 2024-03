La scoperta del gusto di una volta. In piazza San Giusto e al Carmine ci sono gli ‘alfieri‘ dei prodotti tipici

Come alla prima edizione dello scorso anno, Lucca Gustosa si dipana non solo nei luoghi principali dell’evento (come avete letto nella pagina precedente, e vale a dire piazza Napoleone e piazza dell’Anfiteatro, nonché palazzo Pretorio) ma coinvolge in pratica tutto il centro storico di Lucca.

Vediamo come.

In particolare, domani, domenica 24 marzo, con la collaborazione di tre associazioni di categoria (Coldiretti, Confartigianato e Cna) diventa protagonista di Lucca Gustosa anche piazza San Giusto.

E’ qui che trenta produttori locali saranno alfieri di prodotti tipici e prelibatezze della Lucchesia.

Si tratta di un’occasione unica per scoprire il meglio della ‘piccola‘ produzione di casa nostra, quella ancora in grado di farci vivere i ‘sapori di una volta‘, dove la genuinità dei prodotti faceva rima con gusto e salute.

Sempre domani, domenica, i piccoli produttori locali si incontrano al rinnovato Mercato del Carmine, storico mercato di Lucca dove si potranno trovare prodotti di stagione, direttamente dai campi, pronti per la tavola.

Sarà in buona sostanza un vero e proprio ‘mercato contadino‘ ispirato alla biodinamica e al biologico, nonché al rispetto della terra, della natura e di tutti gli esseri viventi.

Sono inoltre previsti – sempre al Mercato del Carmine – incontri e talk con esperti di settore, oltre a speciali performance con musicisti campestri, rimatori, poeti estemporanei e laboratori per bambini.

Anche quest’anno saranno coinvolti stimati professionisti del settore food e testimonial che promuoveranno il brand Lucca Gustosa, consacrando la nostra città come riferimento del settore.

Non solo cibo, chiaramente. Lucca Gustosa allarga il proprio sguardo alle bellezze della cttà e invita tutti i partecipanti a scoprire non solo i piaceri della tavola lucchese, ma anche quelli dell’arte e la cultra. Perciò, l’ufficio turismo del Comune di Lucca propone visite guidate per tutto il weekend alla scoperta dei luoghi del cibo all’interno della città storica. Una full immersion sensoriale nel cuore di Lucca e le sue botteghe tradizionali, tra simboli, aneddoti e sapori nostrani.

La partecipazione alle visite – come a gran parte degli eventi di Lucca Gustosa – è gratuita e per prenotare è sufficiente chiamare il numero di telefono 0583442212 o scrivere una mail a [email protected].

Il programma complessvo dell’evento è disponibile qui: www.turismo.lucca.it/lucca-gustosa-24.