"IncludiAMOci" - Memorial Enrico Marchetti. La marcia podistica tra Viareggio e Vecchiano

Si è tenuta domenica 20 ottobre 2024 la marcia podistica non competitiva intitolata “IncludiAMOci” alla memoria di Enrico Marchetti che si è articolata nelle strade e nei sentieri del territorio di Viareggio e Vecchiano con percorrenze di 2, 5, 10 e 17 km con partenza libera dalle ore 7.30. La manifestazione rientra nel circuito delle “Tre Province” ed è organizzata per portare l’attenzione sul tema della fragilità visto che partenza e arrivo si sono tenute alla struttura del CE.SE.R. situata in Via Comparini 6 a Viareggio. Si tratta di un centro dell’Azienda USL Toscana nord ovest in cui si svolgono attività socio-terapeutiche e di socializzazione per soggetti più deboli a rischio emarginazione. Qui l’associazione “Fiore di Loto” Ets svolge un ruolo di co-progettazione e co-gestione dei servizi proprio insieme all’Azienda sanitaria. Con questa iniziativa si è posta l’attenzione sulla figura di Enrico Marchetti, scomparso due anni fa, storico presidente del Gruppo Sportivo Handicappati Toscana Aps, associazione che svolge parte delle attività presso la palestra polifunzionale all’interno del CE.SE.R. Proprio per questo prima delle premiazioni conclusive si è tenuta la cerimonia di intitolazione del locale a Enrico Marchetti che per più di 35 anni ha portato avanti le attività di inclusione insieme a Maria Rosa Biagi, che oggi ha preso il suo posto come presidente. Per tutta la sua vita Marchetti ha promosso la partecipazione delle persone con spettro autistico e malattie rare ad attività ludico motorie e sportive. Oltre ad aver vissuto in prima linea la lotta per i diritti sociali, per il lavoro e per le persone disabili. Presenti alla cerimonia, la famiglia di Enrico e i rappresentanti della amministrazioni di Viareggio, Massarosa, Seravezza e il presidente della Provincia di Lucca nonché Sindaco di Camaiore Pierucci. E un’ampia delegazione del progetto Filippide provenienti da tutta Italia proprio per ricordare Marchetti. Un ambito, quello della salute mentale, che ha visto l’azienda sanitaria investire notevoli risorse, in un percorso che ha visto quasi raddoppiare gli utenti della struttura che ad oggi sono circa 200. Nato a Camaiore nel 1953, Marchetti perse all’età di 10 anni un avambraccio a causa di un grave incidente. Ciononostante fu un bravo giocatore di calcio: militava nel settore giovanile della Rocca di Camaiore. Fin dalla tenera età «aveva dovuto combattere - ha fatto sapere la figlia Noema - dedicandosi poi al sociale e alla disabilità».