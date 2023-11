Il simbolo delle scarpe rosse. Per dire no al femminicidio

di Lisa Ciardi

FIRENZE

Spettacoli, eventi, mostre e una campagna social, ma anche azioni collettive e incontri in presenza. Sono più di venti le iniziative proposte dall’Università di Firenze in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, col coinvolgimento di 11 fra Dipartimenti e altre realtà Unifi. Avranno luogo oggi, sabato 25, ma anche nei prossimi giorni: il programma completo è disponibile su www.unifi.it. "Abbiamo voluto coinvolgere tutte le Scuole e i dipartimenti – spiega Maria Paola Monaco, delegata dell’Ateneo fiorentino a inclusione e diversità – in modo che la nostra azione potesse essere davvero collettiva. Si è creato così un clima molto partecipato, in un’ottica multidisciplinare. Un impegno che conferma quanto facciamo ogni giorno, nel nostro ateneo, con master, iniziative e corsi dedicati".

Per due giorni, l’edificio del rettorato fiorentino, in piazza San Marco, si vestirà simbolicamente di rosso. Oggi la rettrice Alessandra Petrucci aprirà l’incontro "La forza delle scarpe rosse: simbolo di resistenza contro il femminicidio", organizzato dalla Scuola di Tecnica Peritale e patrocinato dall’Ateneo fiorentino (ore 9.30 al Centro didattico Morgagni).

L’Università di Firenze aderisce anche alla campagna "Posto occupato", dedicato alle donne vittime di femminicidio: ciascuno è invitato a scattarsi una foto accanto al posto vuoto (segnalato con un cartello) e a pubblicarla sui propri profili social utilizzando gli hashtag #UnifiPostoOccupato #PostoOccupato e menzionando gli account dell’Ateneo che le rilancerà fino al 25 novembre.

Sempre oggi (ore 16), in via Laura si terrà l’incontro "Realtà e rappresentazione della violenza di genere: tra diritto, arte e filosofia" organizzato dal seminario permanente "Donne e sapere" del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Martedì 28 (ore 18), a Careggi, lo spettacolo "La voce delle donne della Commedia contro la violenza di genere", organizzato dal Comitato Unico di Garanzia Unifi insieme al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, che, sul proprio sito, pubblicherà uno speciale online su "La medicina di genere".

Il corso di laurea in Servizio sociale organizza, mercoledì 29, l’incontro con Stefania Crema, avvocato dell’associazione Parole o Stili ("Dal reale al virtuale e viceversa: quando l’odio scorre nella rete"). Numerose anche le iniziative organizzate dal Sistema Museale e Bibliotecario di Ateneo. Fra queste, la mostra fotografica "Le Madri della Repubblica" (fino a domenica 26, Biblioteca di Scienze sociali di Novoli) organizzata dall’Associazione Toponomastica femminile per ricordare le 21 donne che parteciparono ai lavori della Costituente.