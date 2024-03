Giro di Italia. Torna a Lucca l’arrivo di tappa

Uno spazio a parte lo merita il ciclismo. Che quest’anno vedrà tre eventi. Si parte con la Cicloclassica Puccini del 6 e 7 aprile, la pedalata cicloturistica nei luoghi e paesaggi cari al Maestro tra Lucca e Viareggio. (www.cicloclassicapuccini.it). L’appunamento clou sarà ovviamente il Giro d’Italia (8 maggio), con l’arrivo della quinta tappa della corsa rosa e il traguardo posto di fronte alle Mura, simbolo della città. Ricco il programma di eventi collaterali per una giornata di festa (www.giroditalia.it). Infine, ma solo in ordine temporale perché non certo meno importante, ci sarà l’Oscar del Cicloturismo (30 maggio-2 giugno): Festeggiamenti e passaggio di consegna del premio annuale assegnato alle ciclovie verdi che promuovono il turismo sostenibile su due ruote.