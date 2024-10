Dolcetto o scherzetto? Origini e tradizioni si mescolano al mito

Halloween prende origine dall’antica festa di Samhain, una sorta di capodanno celtico che separava il periodo estivo da quello invernale. Secondo le credenze dell’epoca, in quel periodo il mondo terreno e quello dell’aldilà potevano incontrarsi: per questo si accendevano enormi falò, si indossavano costumi spettrali (per spaventare gli spiriti maligni) e si recitavano preghiere. Quando i Romani conquistarono le terre celtiche, eliminarono le feste pagane, considerate opera del diavolo, e nel momento in cui fu istituita ufficialmente la festa di tutti i santi i popoli che continuavano a festeggiare l’antico Samhain spostarono al 31 ottobre la ricorrenza. Pure la tradizione del "dolcetto o scherzetto" è da ricondurre ai celti, poiché durante quella notte le persone lasciavano in omaggio ai morti cibo sulla tavola per evitare che questi, con elfi e fate, facessero loro dispetti di ogni genere. Fu solo nell’800, in seguito alla grande migrazione di irlandesi negli Stati Uniti, che le celebrazioni di Halloween si diffusero nel nuovo continente e presero la forma che tutti noi oggi conosciamo. Negli USA gli immigrati sostituirono le rape con le zucche (più facili da coltivare), che vengono intagliate, creando un effetto inquietante, per allontanare uno spirito chiamato Jack-o'-lantern.