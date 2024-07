Dalla Passeggiata alla Terrazza della Repubblica ecco le cinque spiagge più belle di Viareggio

Viareggio, affacciata sul Mar Tirreno, è una delle mete turistiche più apprezzate fin dall'Ottocento. La città, spesso soprannominata "Perla del Tirreno", offre acque limpide, spiagge confortevoli e una vivace vita notturna. La spiaggia della Passeggiata è famosa per i suoi numerosi stabilimenti balneari, situati lungo il viale pedonale cittadino. Questi stabilimenti sono perfettamente attrezzati, offrendo servizi come ombrelloni, sdraio, lettini e attrezzature sportive. I fondali sono graduali e sabbiosi, ideali per famiglie con bambini piccoli. Nonostante le dimensioni contenute, è una delle spiagge più frequentate dai turisti, grazie anche alla vicinanza di ristoranti, piscine e aree giochi per bambini. La Passeggiata è anche un luogo perfetto per chi ama fare shopping: numerose botteghe e negozi si affacciano sul viale, offrendo una vasta gamma di prodotti. La Darsena rappresenta il quartiere storico di Viareggio, amato dai locali che si spostano in bici o a piedi. Qui si trovano sia aree libere che attrezzate. La spiaggia è ampia, con spazi abbondanti tra ombrelloni e cabine. È una zona apprezzata anche dagli sportivi, grazie alla presenza di campi da beach volley, beach tennis, calcio e piscine. La Darsena è il luogo ideale per chi cerca un'esperienza autentica, lontano dalle folle di turisti. Qui la vita scorre al ritmo delle tradizioni locali, con i pescatori che tornano dal mare e i bambini che giocano sulla sabbia. Le spiagge libere offrono la possibilità di godere del mare senza spendere troppo, mentre gli stabilimenti balneari garantiscono comfort e servizi di alta qualità. Tra l'Hotel Principe di Piemonte e il Lido di Camaiore si trova la Terrazza della Repubblica. Questa spiaggia risponde alle esigenze dei bagnanti in cerca di un posto rilassante e raffinato. Gli stabilimenti balneari presenti sono eleganti e accattivanti, sebbene spesso sottovalutati dai turisti. La Terrazza della Repubblica offre un ambiente esclusivo, dove è possibile rilassarsi al sole sorseggiando un cocktail o leggere un libro sotto l’ombrellone. Gli stabilimenti balneari sono noti per la loro eccellente qualità dei servizi, tra cui ristoranti gourmet, piscine private e aree benessere. La spiaggia della Lecciona, libera e gratuita, è immersa nella macchia mediterranea tra Torre del Lago e Viareggio. È uno dei litorali più belli della zona, con acqua trasparente e dune dorate. Alle spalle, una fresca pineta offre riparo dal sole. La Lecciona è accessibile in bici dalla Darsena o in auto, con un parcheggio situato a circa dieci minuti a piedi dalla spiaggia, un vero e proprio paradiso naturale, perfetto per chi ama la natura incontaminata. Le dune di sabbia dorata e la pineta retrostante creano un paesaggio suggestivo, ideale per lunghe passeggiate o per praticare il birdwatching. Torre del Lago, parte del comune di Viareggio, offre sia spiagge libere che attrezzate. Qui i prezzi sono generalmente più bassi rispetto ad altre zone e sono presenti graziosi bar e ristoranti lungo la marina. Gli stabilimenti balneari dispongono spesso di parcheggi interni, anche se limitati, oltre a quelli a pagamento nelle vicinanze. Torre del Lago è famosa non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per il suo legame con il grande compositore Giacomo Puccini, che visse e compose qui molte delle sue opere. La località offre una combinazione perfetta di relax e cultura, con la possibilità di visitare la casa museo di Puccini o assistere a una rappresentazione lirica nel suggestivo teatro all'aperto sulle rive del lago.