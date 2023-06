Aut Aut, la più grande iniziativa nazionale di inclusione lavorativa di giovani adulti autistici

"Si tratta della più grande iniziativa nazionale di inclusione di giovani adulti autistici in attività lavorativa – spiega Paolo Cornaglia Ferraris, presidente della Fondazione Aut Aut –, che è riuscita a sostenere le cooperative sociali aggregando anche fondi regionali dedicati al sostegno dell’inclusione sociale. È stato costruito un modello operativo di grande rilevanza, che può essere utilizzato per estensione nelle altre province liguri. Rilevanti infatti sono i programmi di acquisizione dell’autonomia abitativa e lavorativa basati sulla residenzialità, esempio unico nel panorama dei tanti progetti dedicati all’inclusione sociale delle persone con autismo". Nel dettaglio, la Luna Blu offre molteplici servizi: casa per ferie, ristorante, laboratori, appartamento per l’autonomia e cinque camere per il ‘dopo di noi’. Il Sant’Anna Hostel è invece una piccola azienda agricola alla Foce, che ospita turisti e famiglie (4 stanze a disposizione), oltre a un ristorante familiare in cui vengono utilizzati prodotti biologici dell’orto aziendale. Ma esistono poi, sempre con l’obiettivo di implementare l’autonomia e le prospettive di vita indipendente di persone autistiche, le Officine di ceramica e attività artistiche Agapo, allo spazio Pin, nello studio creativo Tub Design alla Spezia e anche il nuovo Luna Blu ristorante, aperto da poco all’Outlet di Brugnato.