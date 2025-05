Ultimo incontro della storica annata degli azzurri che potrebbe concludersi al decimo post

Domani alle 20.30 terminerà ufficialmente la stagione della Serie BKT 2024-25 con il recupero della trentaquattresima giornata, inizialmente prevista per il lunedì in Albis e poi rinviate a causa della morte di Papa Francesco. Ultima uscita stagionale per la Carrarese Calcio 1908: a Palermo la formazione toscana terminerà una stagione storica in cui a lungo ha sognato la qualificazione ai play-off, centrando l’obiettivo salvezza con una giornata d’anticipo. La sconfitta per 2-1 contro Mantova è risultata ininfluente per gli Azzurri, che in virtù dei risultati degli altri campi hanno potuto festeggiare la permanenza nel campionato cadetto. Nella trentottesima giornata di campionato è invece arrivato un prezioso successo per il Palermo, che davanti al proprio pubblico, ha sconfitto 2-0 il Frosinone guadagnandosi l’accesso ai play-off e mantenendo vive le speranze di una promozione nella massima serie. Al Renzo Barbera la squadra allenata da mister Antonio Calabro cercherà di chiudere nel migliore dei modi la stagione provando a fare risultato in trasferta. In stagione gli Azzurri hanno faticato lontano dal ‘Dei Marmi’ di Carrara trovando una sola vittoria (contro il Frosinone il cinque ottobre) e sei pareggi. Un risultato utile permetterebbe alla Carrarese di muovere la classifica, con la possibilità di agguantare anche la decima posizione finale. Se gli ospiti non hanno più molto da chiedere al campionato non si può dire lo stesso per la formazione di casa: i Rosanero, già certi della qualificazione ai play-off, sono ancora in lotta per chiudere il campionato al quinto o al sesto posto. La squadra di Alessio Dionisi, che al momento occupa la settima piazza, potrebbe ancora scavalcare Juve Stabia e Catanzaro guadagnandosi il fattore casa per la sfida dei quarti di finale. Nella storia c’è un solo precedente tra questi due club, che si sono affrontati per la prima volta lo scorso 7 dicembre. Nella gara d’andata a vincere fu la Carrarese che si impose per 1-0 grazie alla rete di Stiven Shpendi al 77’. In vista di quest’incontro c’è tanta curiosità per le scelte dei due allenatori: Calabro potrebbe scegliere di modificare il proprio undici dando minuti a chi ha visto meno il campo in questa stagione, Dionisi invece potrebbe optare per un leggero turnover per recuperare energie in vista delle gare decisive di questa stagione.