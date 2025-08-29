Tutti i cambi al vertice

Lo scorso anno è stato fondamentale anche per l'insediamento del nuovo presidente. Lo scorso febbraio, infatti, si è insediato il nuovo CdA, composto dallo stesso Del Pistoia, da Andrea Strambi (che di fatto è stato confermato nella carica che già aveva di amministratore delegato), da Simonetta Barabino (moglie di Marcello Lippi) e da Valerio Barsella. I tre soci del Marco Polo Sports Center (famiglie Lippi, Marcucci e Del Pistoia) detengono adesso il 78% delle quote (equamente ripartite con il 26% ciascuno) mentre l’ex presidente Giuliano Tomei avrà la quota di minoranza col 22%. E le ambizioni, durante la presentazione, seguono sempre la stessa linea: «Ci sono i risultati della prima squadra, che ha fatto un percorso significativo anche al di sopra delle aspettative – ha dichiarato Del Pistoia – vincere tre campionati in tre anni non era affatto facile, né tanto meno scontato. Vincere non lo è mai». La volontà, dunque, è quella di portare la squadra in Serie D nel minor tempo possibile: «La nostra volontà è portare il Viareggio in Serie D il prima possibile. Poi una volta lì, vedremo...Vogliamo dare solidità, concretezza e futuro alla società. Il primo step che ci eravamo dati anni fa era quello di creare un'infrastruttura e abbiamo realizzato questo centro sportivo al Marco Polo che è diventato presto un punto di riferimento per la città (la squadra si allena ancora oggi al centro sportivo). Ricordiamoci sempre infatti che la squadra è della città. E la città si è mossa. Il secondo step, come fortemente voluto da Marcello Lippi, è stata la creazione del settore giovanile. Ad oggi abbiamo 400 atleti... e non era scontato arrivare a questi numeri così presto».