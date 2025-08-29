Stagione interlocutoria

Tre campionati di seguito vinti, poi una stagione di alti e bassi, con un rendimento altalenante. La scorsa stagione del Viareggio Calcio si è chiusa con un dodicesimo posto in classifica e la consapevolezza di poter fare qualcosa di diverso. Il campionato era iniziato con una rocambolesca vittoria contro il Cenaia (3-2), poi due pareggi e la vittoria in casa del Certaldo, risultati che sembravano aver spianato la strada a un altro campionato di trionfi. Poi il ko contro il Camaiore alla quinta giornata e un mese e mezzo senza vittorie hanno minato certezze di una squadra che ha faticato a ritrovare fiducia e fluidità di gioco. I playoff sono rimasti nel mirino, ma a fare la differenza è stato il girone di ritorno, in cui i bianconeri hanno faticato parecchio a trovare la continuità: 15 punti in 15 gare, una media punti troppo bassa per tentare l'assalto agli spareggi, con 3 vittorie conquistate, soltanto una lontana dalle mura amiche. Numeri e dati che dovranno essere inevitabilmente ritoccati: «Quello che inizia - ha voluto ribadire il direttore tecnico Reccolani - sarà un campionato molto importante perché dopo l'anno scorso, dopo aver vinto tre campionati di fila, l'anno scorso non abbiamo fatto benissimo». E l'obiettivo sarà quello di ripartire col piede giusto, impostando un ritmo differente rispetto alla passata stagione, magari sfruttando il fattore campo: da settembre si scenderà in campo allo stadio di Pini, da sempre casa del Viareggio Calcio e interamente ristrutturato. Un'arma in più per una squadra che ha tutta l'intenzione di cancellare la passata stagione.