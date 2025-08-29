Tutti gli interventi allo stadio

Ecco come è cambiata l’Arena. E’ stato ripristinato il divisorio originario tra Curva Nord e Gradinata, la nuova disposizione ha portato inoltre alla realizzazione di un nuovo settore riservato al pubblico pisano in Curva Sud, settore in cui (anche nell’area dedicata ai tifosi ospiti, ampliata a 1100 posti) sono stati installati nuovi seggiolini ed effettuate impermeabilizzazione e riprese di intonaco. Contestualmente è stato realizzato un nuovo varco di ingresso dedicato ai tifosi locali in Curva Sud da via Luigi Bianchi. Sulle gradinate sono inoltre sono state realizzate due aree di sicurezza (cuscinetto) per isolare il settore degli ospiti sia dal settore Curva Sud locali che dalla tribuna coperta. Nella tribuna sono stati demoliti i vecchi box a bordo campo e le vecchie gradinate basse e realizzate 10 nuove postazioni field-box da 10 posti ciascuno, a cui si aggiungono 16 postazioni coperte per spettatori con disabilità e relativi accompagnatori. Realizzato il nuovo tunnel di accesso al campo (in superficie abbandonando il tunnel interrato), in asse al centrocampo. Sotto la tribuna sono stati realizzati nuovi volumi per sala conferenze, area stampa, zona mista e palestra (ad esclusivo uso della squadra di casa). Parallelamente si è lavorato all’adeguamento degli impianti tecnologici e all’ampliamento del Tv compound. Infine, è stata smantellata la parte interna dello schermo posto sulle tribune, e ne è stato posizionato uno nuovo, più grande, utilizzando le strutture di quello esistente e completato l’adeguamento delle torri faro, con l’integrazione di parte dei proiettori esistenti con nuovi fari Led ad alta potenza.