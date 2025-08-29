Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Calcio
CalcioLa grande tournée in Germania e le sfide di Morgex
29 ago 2025
SAVERIO BARGAGNA
Calcio
La grande tournée in Germania e le sfide di Morgex

Il match a Leverkusen (nonostante il ko) ha riportato il Pisa in un ambito internazionale. L’estate nerazzurra in tabellini

i tifosi espongono striscioni chiedendo uno stadio migliore

Pistoiese

1

Pisa

1

PISTOIESE: Giuliani (46′ Arlanch, 80′ Valentini), Pellegrino (46′ Kharmoud), Accardi (46′ Venturini), Gennari (46′ Maldonado), Bertolo (46′ Polvani), Alluci (46′ Costa Pisani), Simeri (46′ Campagna), Biagi (46′ Pinzauti), Alagna (46′ Cuomo), Rossi, Bastianelli (46′ Diallo). All. Andreucci.

PISA: Scuffet (46′ Nicolas), Calabresi (46′ Angori), Durmush (Maucci), Caracciolo (46′ Canestrelli), Lusuardi (5′ Mbambi), Marin (46′ Hojholt), Touré (46′ Leris), Aebischer (46′ Akinsanmiro), Lind (46′ Meister, 54′ Casarosa), Tramoni (46′ Buffon), Piccinini (46′ Moreo). All. Gilardino.

Reti: 70′ Buffon, 75′ Pinzauti (rig).

