La grande tournée in Germania e le sfide di Morgex

Pistoiese
1
Pisa
1
PISTOIESE: Giuliani (46′ Arlanch, 80′ Valentini), Pellegrino (46′ Kharmoud), Accardi (46′ Venturini), Gennari (46′ Maldonado), Bertolo (46′ Polvani), Alluci (46′ Costa Pisani), Simeri (46′ Campagna), Biagi (46′ Pinzauti), Alagna (46′ Cuomo), Rossi, Bastianelli (46′ Diallo). All. Andreucci.
PISA: Scuffet (46′ Nicolas), Calabresi (46′ Angori), Durmush (Maucci), Caracciolo (46′ Canestrelli), Lusuardi (5′ Mbambi), Marin (46′ Hojholt), Touré (46′ Leris), Aebischer (46′ Akinsanmiro), Lind (46′ Meister, 54′ Casarosa), Tramoni (46′ Buffon), Piccinini (46′ Moreo). All. Gilardino.
Reti: 70′ Buffon, 75′ Pinzauti (rig).