Spezia-Pisa è molto più di una partita

Spezia-Pisa è inevitabilmente il match più atteso della 29a giornata di Serie B. Di fronte, allo Stadio Picco, ci saranno rispettivamente la terza e la seconda forza del campionato, separate tra loro da 6 punti. Ma in palio non ci sarà soltanto la vittoria e la conseguente possibilità di continuare a sognare la promozione in Serie A, ci sarà anche l'orgoglio messo in campo per evitare di uscire sconfitti da una sfida che porta con sé una accesa rivalità. Quella tra Spezia e Pisa è infatti una partita catalogata da alcuni come un derby ligure-toscano, un incontro molto sentito da entrambe le tifoserie a prescindere dalla categoria e dalla situazione in classifica. Basti pensare al gemellaggio anni '80 tra tifosi spezzini e livornesi (notoriamente i nemici storici dei pisani), oppure a quello che c'è stato con gli ultras della Sampdoria che ha generato in contrapposizione un gemellaggio fra pisani e genoani. Specialmente tra gli anni '70 e i primi del 2000, quando le due squadre si incrociavano, gli animi in campo si accendevano. Oggi la situazione è notevolmente più tranquilla, ma quello fra aquile e nerazzurri resta un incontro particolarmente sentito, che domani non varrà soltanto dei punti pesanti nelle zone alte della classifica.